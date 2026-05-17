La Berlingo y la Partner, 30 años del dúo que catapultó a Stellantis Vigo

La llegada a Vigo de Citroën Hispania supuso un punto de inflexión para la ciudad. Con la empresa llegó el sector de la automoción, que a lo largo de estos casi 70 años creció y se expandió hasta convertir la planta de Balaídos en un referente y al tejido industrial que la rodea en la envidia de Europa, pese a encontrarse en un rincón de España. El camino, sin embargo, no fue fácil. Desde la absorción de la marca del doble chevrón por parte de Peugeot, pasando por la crisis del petróleo o las no pocas veces que estuvo al borde del cierre, la que hoy se llama Stellantis Vigo ha sabido sobreponerse y, sobre todo, reinventarse. Una historia plagada de modelos icónicos como las primeras furgonetas AZU, la eterna Citroën C15, el monovolumen Xsara Picasso (primer modelo fabricado en «exclusiva mundial») o el dúo Berlingo/Partner, las furgonetas que cumplen 30 años de vida y que catapultaron a la factoría con más de 6 millones de unidades ensambladas.

Para explicar la historia de estos vehículos comerciales ligeros toca remontarse a dos épocas concretas: por un lado, a finales del siglo XIX; por otro, a un poco después de la Segunda Guerra Mundial. En el primer caso, por los modelos precursores de la marca del león, como Peugeot type 13 y el 18, y en el segundo, por las soluciones desarrolladas por Citroën como el AZU, el Acadiane y, posteriormente, la C15, ya tras la unión de ambas marcas. Esta última, considerado un modelo salvavidas para Vigo en la época de la reconversión industrial, tuvo una larga vida de fábrica (se produjo entre 1984 y 2005) precisamente por su buen rendimiento, costes ajustados y la gran aceptación entre los consumidores.

Varias furgonetas Citroën Berlingo y Peugeot Partner en la Estación Marítima de Vigo antes de embarcar / BARREIRO

La tarea de reemplazar a la indestructible furgoneta, cuyo diseño derivaba del Citroën Visa, no era sencilla, pero PSA se puso manos a la obra en los primeros años de los 90. La apuesta fue lanzarse a un formato nuevo, que pudiese servir para el día a día, pero también para el trabajo. Una mezcla algo alejada del vehículo puramente comercial, pero sin perder la esencia que atraía a los profesionales, que se presentó por primera vez bajo el nombre de ludospace, concepto que englobaba una idea todavía vigente hoy y a la que se sumaron después muchos otros fabricantes. Fue el nacimiento de los gemelos Berlingo y Partner.

El lanzamiento tuvo lugar en el verano de 1996 con la Berlingo y continuó más tarde con la versión familiar en la Mondial de l'Automobile, el salón del automóvil de París, en octubre del mismo año (acompañado de tres concept cars). Fue también el año que comenzó la producción en Balaídos de las dos, compartiendo fábrica con la C15, y dando comienzo al proyecto de nombre interno M49. Poco se imaginaba entonces que había nacido una primera generación que supondría uno de los mayores avances de la planta, tanto por volumen de producción como por estabilidad y empleo. De hecho, con el dúo se implantó el turno de noche, todavía activo en el Sistema 2.

Las Berlingo y Partner compartiendo espacio con la eterna Citroën C15 en el muelle vigués / BARREIRO

Y si fue importante para Balaídos, también lo fue para todo su entorno, empezando por los proveedores. «Han sido un pilar fundamental para el desarrollo de toda la cadena de proveedores gallega durante los últimos 30 años», opina la presidenta del Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), Patricia Moreira, que recuerda para FARO que aportaron «estabilidad, empleo, inversión y una evolución constante de las capacidades industriales y tecnológicas» en el ecosistema.

Aquella primera generación, «ejemplo de colaboración y competitividad compartida entre fabricante y proveedores», según el clúster, nació con el chasis del Citroën ZX (que también se produjo en Vigo). Con el paso de los años fue evolucionando, incorporando la puerta corredera, nuevas motorizaciones (incluyendo la eléctrica) y abriéndose a un restyling para impulsar su éxito, la M59. Hasta que se despidió en 2008, el modelo abarcó una producción total de 2,56 millones de unidades, muchas más que las que dejó la C15 (1,18 millones) pese a que se fabricó durante nueve años más.

Las furgonetas Berlingo y Partner siguen liderando las listas de las más vendidas junto a sus hermanas de la actual generación, la tercera, bautizada como K9. A este proyecto pertenecen las siluetas de la marca Opel, la de Toyota (por el acuerdo con el productor japonés) y la de Fiat, la quinta que llegó en 2022, coincidiendo con la creación del grupo Stellantis. Todo un éxito que cuenta con un 27% de componentes españoles y la compañía replica en otras plantas como la portuguesa Mangualde, la británica Ellesmere Port (Reino Unido), la argelina de Trafaoui o, en breve, la turca de Bursa (junto a Tofas).

Incluyendo los datos del primer trimestre de este año, solo de las dos marcas que ahora están de aniversario se produjeron en Balaídos un total de 6,23 millones de furgonetas. Para Moreira, tanto estas como las actuales K9 lograron «consolidar a Galicia como una referencia internacional en vehículos comerciales ligeros». Una historia que Vigo quiere seguir escribiendo.