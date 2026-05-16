El metal se consolida a la vanguardia de toda España en subidas salariales: así pacta la industria en comparación con otros sectores

Hasta el último día del mes de abril, y de acuerdo a los registros del Ministerio de Trabajo, se firmaron en España 2.357 convenios colectivos, de los que 541 fueron sectoriales. En total, la subida salarial pactada —con efectos para el ejercicio 2026— se ha situado en el 2,94%, por debajo del índice de precios al consumo (IPC), que remató el mismo mes en un 3,4% interanual en Galicia (3,2% en el conjunto estatal). Es una ratio, por tanto, que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Es más, cuatro de cada diez acuerdos firmados en todo el país prevén actualizaciones de salario inferiores al 2,5%, y son de aplicación sobre más de 2,7 millones de asalariados.

Estas condiciones más pobres, o conservadoras, cuando menos, no se replican en los acuerdos de la industria metalúrgica. Ni en el de Pontevedra —de momento es un preacuerdo alcanzado por las patronales Asime, ATRA e Instalectra con los sindicatos CC OO y UGT— ni en los firmados en los últimos meses o que están todavía en vigor. Solo el de Lleida, de Indústries Siderometalúrgiques, es una excepción.

Ejemplos

El de mayores dimensiones es el de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona, que afecta a 168.000 trabajadores: abarca desde 2025 a 2027. La subida salarial es del 10% acumulada para los tres años, con una cláusula de garantía que escalaría al 12% de tope en caso de que el IPC superase esos diez puntos. Incluye una reducción de horas paulatina, hasta empezar 2028 con 1.742 anuales.

Convenio de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona (2025-2027) Aplicación sobre 168.000 personas 4% para 2025

3% para 2026

3% para 2027

Otra cara de la moneda la ofrece el convenio para industrias extractivas, industrias del vidrio e industrias cerámicas, de carácter estatal y de aplicación para 78.300 personas (4.752 en Galicia). Su vigencia es también para el periodo 2025-2027 —se depositó este año, aplicado con efectos retroactivos—, aunque las actualizaciones salariales quedan lejos. Para el primer año se pactó un 3%, y un 5% adicional para los dos siguientes. Ahora bien, la cláusula de garantía salarial está topada en el 1,5%, neutralizada ahora mismo por el incremento de los precios.

De vuelta al metal, el convenio colectivo de este sector para la provincia de Cádiz afecta a una cifra similar de trabajadores que el de Pontevedra, con 30.000 en el caso andaluz. Sí tiene diferencias notables en lo que respecta al periodo de aplicación —de 2024 a 2031—, y se inscribió formalmente el 1 de septiembre del pasado ejercicio. Para el primer año de aplicación, 2025, patronales y sindicatos acordaron una subida salarial del 2,8%, con cláusula de garantía: «Una vez conocido el IPC real del 2025, subirá a tablas dicho porcentaje con carácter retroactivo». La jornada anual se mantendrá en las 1.742 hasta final de convenio, y los incrementos salariales serán equivalentes al IPC desde este 2026.

En esta comparación, sin salir de la industria del metal, llaman la atención las condiciones pactadas en Lleida, con 20.900 asalariados. Su convenio aborda el periodo 2025-2027. La actualización salarial se quedará en el 2,5%, tanto para este año como para el que viene, sin cláusula de revisión, y manteniendo la jornada anual en las 1.763 horas. Fue acordado entre la Federació d'Empresaris Metal-lúrgics de Lleida (Femel) y los sindicatos CC OO y UGT; el sueldo medró en tres puntos en 2025. De los 541 convenios sectoriales registrados en lo que va de este año 2026, el 63% no incluyeron escudo alguno, con la cláusula, ante la inflación. En los 126 de actividades industriales sucedió al revés: el 53% sí llevan cláusula.

En los acuerdos sectoriales metalúrgicos de Ourense, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Málaga la subida salarial pactada para los dos próximos años se acerca, de media, al 4%; el ourensano y el conquense no incluye cláusula de salvaguarda.

Concentración sindical durante la negociación del convenio del metal de Barcelona / UGT

Pontevedra

Las tres patronales y los sindicatos CC OO y UGT han acordado, a falta de ratificación por sus asambleas, un aumento del 15% para cuatro años, con el siguiente desglose: 5% —con atrasos desde enero— para este 2026, 4% para 2027 y un 3% tanto para 2028 como para 2029. A ello se suma un 1% adicional que recibirán los oficiales de primera, que hasta ahora cobraban lo mismo que los oficiales de segunda. Tiene escudo antiinflación sin tope para el primer año, aunque sí está limitado a un máximo del 2,5% para los siguientes. Funcionaría así: si el IPC cerrase el año 2028 en el 6%, por poner un ejemplo —y sería volver a niveles que se desataron tras la invasión de Ucrania, en 2022—, la actualización de nóminas se quedaría en el 5,5%.

«Estamos ante un convenio histórico no solo por ser el más rápido en ser firmado, sino por el contenido total, que es el mejor de los últimos 20 años», destacaron este viernes los sindicatos firmantes. Las horas anuales trabajadas quedarán en las 1.752 a partir del próximo enero, desde las 1760 actuales. La CIG, no obstante, ha rechazado avalar el preacuerdo al considerar que las centrales tenían una posición de fuerza para «conquistar moito máis». «Despois dunha folga exitosa, a patronal consegue estabilidade e paz social mentres as persoas traballadoras seguimos asumindo perdas, precariedade e incertidume», ha censurado el sindicato nacionalista.

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La celebración de la feria Navalia ha estado a vista de retrovisor en todo momento durante las negociaciones, y será precisamente el lunes, el día previo, cuando se conocerá si las personas delegadas de CC OO y UGT avalan el preacuerdo. Los mensajes en contra — «si conoces a algún delegado que sea amigo, intenta convencerlo de que vote que no»— circulan sin descanso por los móviles.