Negociación
Los sindicatos analizan la «nueva propuesta» de las patronales: se abre la puerta a un acuerdo en el metal
«La nueva propuesta se aproxima a nuestros mínimos»
La reunión se retomará a partir de las 16 horas de este viernes
Las patronales de la industria metalúrgica de la provincia de Pontevedra (Asime, ATRA e Instalectra) han formulado una «nueva propuesta» a los sindicatos para destrabar las negociaciones para un nuevo convenio sectorial en la provincia de Pontevedra, un día después de la segunda jornada consecutiva de huelga con un amplio seguimiento.
«Tenemos una nueva propuesta que se aproxima a nuestros mínimos», han divulgado fuentes de CC OO, si bien no ha trascendido el contenido de este nuevo planteamiento y sobre qué posiciones se ha producido esa mejora. «Nos retiramos las tres centrales sindicales para valorarla de una forma independiente», han abundado las mismas fuentes. CC OO, UGT y CIG están negociando juntas con las patronales.
Los contactos se retomaron en la mañana de este viernes, sin duda con la vista puesta en la celebración de la feria internacional de Navalia. La reunión, que se celebra en Redondela, se retomará a partir de las 16 horas. El del metal de la provincia de Pontevedra es un convenio de enorme calado, con unos 33.000 profesionales, además de tener un notable predicamento en otras negociaciones laborales.
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