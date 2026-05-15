Navalia apura el montaje de los más de 600 stands que participan en la feria internacional

La décima edición de Navalia entra en su recta final. A pocos días de su apertura, el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acoge ya los trabajos de montaje de la Feria Internacional de la Industria Naval, que se celebrará del 19 al 21 de mayo y volverá a situar a la ciudad como uno de los grandes puntos de encuentro del sector naval en España. La organización de este evento continúa pendiente, eso sí, de las negociaciones del convenio provincial del metal, que se han retomado esta mañana.

Desde comienzos de esta semana, más de 350 trabajadores participan en las labores de construcción y acondicionamiento de los stands que ocuparán los cuatro pabellones del recinto ferial. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitó esta mañana los trabajos acompañado por el presidente de Navalia, José García Costas, y varios miembros del Comité Ejecutivo, en una cita que se ha convertido ya en una tradición previa a la apertura del certamen.

Navalia contará en 2026 con 602 expositores, frente a los 533 de la edición anterior, lo que supone un incremento cercano al 13%. La feria ocupará la totalidad del espacio expositivo disponible en los cuatro pabellones de Ifevi, «consolidando el crecimiento del certamen y su capacidad de atracción internacional», como ha destacado la organización.

Noticias relacionadas

Durante el recorrido, la organización destacó el avanzado estado de los preparativos de una edición que llega con cifras récord de participación y una notable presencia de empresas y delegaciones extranjeras. La décima Navalia reforzará así el «papel de Vigo como escaparate internacional de la industria naval, en un momento de fuerte actividad para el sector y de creciente interés por la innovación, la sostenibilidad y la cooperación empresarial».