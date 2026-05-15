«La gente tiene que saber que puede traer a reciclar lo que está regular o mal, la toalla, la chancleta y el calcetín desparejado»

Con el despliegue del proyecto piloto de recogida y reciclaje textil en Arbo para radiografiar su funcionamiento en un entorno rural, Re-Viste, el scrap de las grandes firmas de moda en España, da otro paso de gigante en su objetivo de lograr la circularidad del sector y acabar el vacío del proceso que lleva el 85% de la ropa usada en Galicia al vertedero.

-¿Costará mucho dar ese salto de interiorización en el textil como ocurre con esos otros residuos?

-Con los 25 o 30 años de hábitos en separación selectiva en otros residuos, contamos con una cierta ventaja que va a facilitar que el ciudadano pueda comprender mejor el sentido de lo que le estamos pidiendo. Sí es importante que se lo contemos tanto los ayuntamientos como los medios de comunicación, las organizaciones ambientales, de consumidores, que todos de alguna manera contribuyamos a trasladar este mensaje y que el ciudadano lo vea con agrado, que sepa que esto va a crear actividad económica, empleo y ventajas medioambientales. Que no lo vea una obligación, sino como algo que contribuye al desarrollo de nuestro país.

- ¿De ahí las medidas de concienciación en paralelo?

-Eso es. Ya estamos empezando a planificar con los ayuntamientos y especialmente con el de Arbo qué medidas realizaremos para comunicar o sensibilizar al ciudadano. Pues los centros educativos, la Asociación de Mujeres Rurales… Diferentes colectivos en los que vamos a apoyarnos porque son los que vertebran la sociedad para llegar al ciudadano de diferentes maneras.

-¿Cómo va el resto de proyectos piloto?

-Aunque todavía sea pronto para sacar conclusiones, en los que están más rodados, como el de San Miguel de Abona en Tenerife, vemos la evolución y es muy positiva. Por eso me animo a decir que creo que partimos de una situación de ventaja al tener ya una cultura adquirida y la reacción del ciudadano es bastante rápida y buena. Quizá aquí el cambio que le vamos a introducir es simplemente trasladarle la idea de que al contenedor no solo tiene que llevar la ropa que está bien o el calzado que está bien, que es más o menos lo que todo el mundo hasta ahora tenía en la cabeza. Ahora le vamos a pedir que también nos lleve lo que esté mal, lo que esté regular… La toalla y la sábana y la chancleta y el calcetín desparejado. "No te preocupes, tú tráelo todo y ya el sistema en las diferentes fases se encargará de buscarle la mejor aplicación a cada cosa".

-Sogama impulsa en Galicia la primera planta pública, Cáritas otra en Santiago, está Insertega... ¿Falta infraestructura?

-Es verdad que Galicia quizá está en una situación mejor que otras comunidades porque ya disponemos de un entramado de plantas tanto ya existentes como en construcción que se acercan bastante a lo que necesitamos. Pero como conjunto país, la respuesta clara a tu pregunta es sí. Nos hacen falta todavía muchas infraestructuras para estar preparados para todas las cantidades que aspiramos a recoger.

-El informe que acaba de publicar Moda re- habla de una situación complicada para todo este tipo de organizaciones sociales que trabajan con la ropa usada. Pone el ejemplo de Francia, donde el Gobierno rescató a una de ellas.

-El informe viene a concluir es que toda esta recogida no se puede financiar solo con la recuperación de material de segunda mano, que alguien tiene que encargarse de financiarlo para conseguir cerrar el ciclo de eso. Esto es lo que la legislación española y el conjunto de la normativa europea van a tener que abordar con la creación de escalas como la nuestra. Hemos de resolver finalmente, cuando llegue esa situación, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a reciclar, cómo lo vamos a convertir en una materia prima secundaria. Ahí nosotros tenemos que ser los que precisamente contribuyamos a resolverlo y cerrar la circularidad del residuo.

-Re-Viste no estaba muy contenta con la redacción del borrador del real decreto.

-Hemos hecho nuestras alegaciones. La verdad es que ha habido muchas, por lo que ha contado el Ministerio. Sabemos que muchas de las nuestras coinciden también con las que han realizado otras organizaciones, tanto empresariales como sindicales. En general estamos todos bastante de acuerdo en una serie de cosas y es verdad que puede haber otras en las que no, pero lo que está claro es que necesitamos un real decreto, cuanto antes mejor, porque esto dará mucha seguridad. Nosotros ahora estamos en seis municipios, pero es una prueba. Para poder convertir esto en un sistema nacional hace falta una base jurídica sobre la que apoyarse.

-¿Cuándo puede haber ese sistema nacional a gran escala?

-Dependerá de cuándo esté aprobado el decreto. Es el pistoletazo de salida. Está claro es que no será algo que suceda de un día para otro. Tenemos que trabajar en amplitud para llegar a más municipios; y en profundidad, para en los que sí tienen recogida selectiva, hacerlo mejor porque faltan contenedores o o sensibilizar a la población. Aspiramos a que vaya a buen ritmo, pero requiere tiempo, requiere hay mucho trabajo fino que hacer.

-¿El otro reto es la innovación para lograr tecnología que aborde la complejidad de tratar la mezcla de tejidos, por ejemplo?

-Totalmente. Hay un reto muy grande de innovación y desarrollo que tenemos que abordar. De hecho, ya estamos en camino de ello, pero llevará tiempo desarrollar tecnologías que permitan aprovechar todas esas mezclas, separarlas y hacerlas útiles para la sociedad. En otros, no solo el sector textil, que desde luego es nuestro principal interés. Devolver estos estas materias primas secundarias para producir nuevos productos textiles. Pero bueno, también puede ser aprovechable en otros sectores de la decoración, de la construcción, de la automoción, etcétera.