Filipinas volverá a importar carne de cerdo y embutidos españoles, tras seis meses de veto por la peste porcina en Cataluña

El conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha anunciado este viernes que el gobierno de Filipinas ha comunicado su intención de reabrir el mercado de ese país a las exportaciones de carne de cerdo españolas, que habían quedado completamente bloqueadas después de la declaración del brote de peste porcina africana (PPA) detectado el pasado noviembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Ordeig ha considerado la decisión una "buena noticia" y ha subrayado que el mercado filipino, con un potencial de 117 millones de consumidores, había sido, hasta el momento del cierre de fronteras, el quinto del mundo y el tercero de Asia para el sector porcino catalán, "solo por detrás de China y de Japón".

El Ministerio de Agricultura de Filipinas ha hecho oficial esta semana el levantamiento de la prohibición temporal que pesaba sobre las importaciones de productos porcinos comercializados por la industria cárnica española, después de que el Bureau of Animal Industry (BAI) del país concluyera, tras unos meses de revisión y evaluación, que "España mantiene una supervisión veterinaria suficiente y eficaz".

"Creo que les estamos demostrando que se están tomando todas las medidas necesarias, que tenemos contenida la enfermedad y que estamos haciendo los vaciados sanitarios preceptivos, y creemos que eso ha facilitado esta negociación", había dicho el jueves el titular catalán de Agricultura, en una comparecencia antes los medios de comunicación. El Gobierno de España lleva estos meses manteniendo contactos, prácticamente uno a uno, con las autoridades de los países que, por protocolo, cerraron sus exportaciones por la peste porcina. Entre ellos, además de Filipinas, figuran dos mercados para el porcino español tan importantes como Japón y México, con los que todavía no ha habido cambios.

"¿Qué pedimos nosotros? Que se pueda regionalizar a todo el mundo, porque hemos demostrado en todo este tiempo, hemos demostrado que se está haciendo faena, que el virus está restringido a una zona muy concreta y que no hay ningún tipo de peligro para el consumo humano o de transmisión a través de las granjas", reiteró Ordeig. Los países fuera de la Unión Europea que ha aceptado la regionalización mencionada por el consejero, sí admiten la entrada de carne de cerdo (y sus derivados) de origen español, salvo el de la zona afectada. En el caso de China, ese veto se amplía a toda la provincia de Barcelona.

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Aunque tanto el Gobierno central como el autonómico aseguran que, hasta el anuncio de Filipinas, las exportaciones de cerdo seguían llegando al 86% de los países antes de que se declarara la peste porcina, lo cierto es que los productores han visto cómo a ellos se les recortaban los ingresos. A finales de este abril, según datos de la organización agraria COAG, la industria pagaba a 1,30 euros el kilo a los ganaderos, un 28,9% menos de los 1,83 euros/kilo que se abonaban hace dos años. "El sector porcino estatal aporta entre el 16% y el 17% de la producción final agraria y es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el mantenimiento de la población en numerosas zonas rurales", denuncian los afectados, que urgen a intensificar las negociaciones con los países aún cerrados.