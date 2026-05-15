Convenio provincial
La CIG carga contra el preacuerdo del metal y acusa de traición a CC OO y UGT: «Había forza para conquistar moito máis»
La central nacionalista lamenta que el pacto provisional firmado con la parte empresarial «non está á altura» de las reivindicaciones que los trabajadores del sector han defendido en sus protestas
«Catro anos perdidos nos que non teremos oportunidade de recuperar o que pelexamos nestes días nin de volver a discutir cuestións fundamentais». Ese es el balance que hace la CIG del preacuerdo que han suscrito en la tarde de este viernes, in extremis, CC OO y UGT con las patronales Asime, ATRA e Instalectra, que al fin han llegado a un punto de encuentro para sentar las bases del nuevo convenio colectivo del metal de la provincia de Pontevedra.
A ojos del sindicato nacionalista, el pacto provisional «traiciona» las reivindicaciones defendidas a lo largo de las tres últimas jornadas de huelga. «Había forza para conquistar moito máis», ha señalado en un comunicado remitido a los medios, en el que censura que el texto «non está á altura» de la «mobilización histórica» registrada.
«Despois dunha folga exitosa, a patronal consegue estabilidade e paz social mentres as persoas traballadoras seguimos asumindo perdas, precariedade e incertidume», ha criticado la CIG. A su juicio, el preacuerdo del convenio, que afecta a 33.000 trabajadores del metal pontevedrés, «non responde ao que se reclamou nas rúas nin ao esforzo colectivo».
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