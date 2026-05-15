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La CIG carga contra el preacuerdo del metal y acusa de traición a CC OO y UGT: «Había forza para conquistar moito máis»

La central nacionalista lamenta que el pacto provisional firmado con la parte empresarial «non está á altura» de las reivindicaciones que los trabajadores del sector han defendido en sus protestas

Manifestantes de la CIG en la protesta del metal de este jueves en la ciudad de Pontevedra.

Manifestantes de la CIG en la protesta del metal de este jueves en la ciudad de Pontevedra. / Gustavo Santos

Jorge Garnelo

Vigo

«Catro anos perdidos nos que non teremos oportunidade de recuperar o que pelexamos nestes días nin de volver a discutir cuestións fundamentais». Ese es el balance que hace la CIG del preacuerdo que han suscrito en la tarde de este viernes, in extremis, CC OO y UGT con las patronales Asime, ATRA e Instalectra, que al fin han llegado a un punto de encuentro para sentar las bases del nuevo convenio colectivo del metal de la provincia de Pontevedra.

A ojos del sindicato nacionalista, el pacto provisional «traiciona» las reivindicaciones defendidas a lo largo de las tres últimas jornadas de huelga. «Había forza para conquistar moito máis», ha señalado en un comunicado remitido a los medios, en el que censura que el texto «non está á altura» de la «mobilización histórica» registrada.

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«Despois dunha folga exitosa, a patronal consegue estabilidade e paz social mentres as persoas traballadoras seguimos asumindo perdas, precariedade e incertidume», ha criticado la CIG. A su juicio, el preacuerdo del convenio, que afecta a 33.000 trabajadores del metal pontevedrés, «non responde ao que se reclamou nas rúas nin ao esforzo colectivo».

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