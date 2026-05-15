Canal de Panamá estira el contrato con Armón hasta los 300 millones con otros 10 remolcadores

El grupo Astilleros Armón, que tiene dos de sus principales factorías en Vigo, ha logrado estirar el megacontrato logrado con la Autoridad Portuaria del Canal de Panamá en 2023. A los 10 remolcadores contratados en primer lugar por un importe total de casi 150 millones de dólares, unos 142 millones de euros entonces, se suman ahora otra decena de unidades, lo que amplía el encargo hasta los 315 millones de dólares, es decir, casi 300 millones de euros. De esta forma, el grupo repite el éxito cosechado en 2011, cuando el ente del país centroamericano encargó 14 unidades.

Como avanzó FARO en octubre de aquel año, Armón se adelantó en la licitación internacional en la que el Canal de Panamá llevaba años trabajando para seguir asistiendo a los mercantes y grandes navíos que usan el paso que une los océanos Atlántico y Pacífico. El grupo asturiano venció a dos gigantes como son el astillero holandés Damen y el turco Sanmar Shipyard. El grupo español superó ampliamente a los dos en la oferta económica, con un precio casi un 30% inferior.

Dos de los remolcadores ya construidos para Panamá en el marco de este contrato con Armón. / Protecivil Navia

El contrato comprendía diez primeras unidades de 28,9 metros de eslora por 14 de manga. Como gran novedad, incorporan un sistema híbrido y baterías de 445 kW, lo que disminuye las emisiones y mejora la eficiencia energética.

El primero de los remolcadores se botó en noviembre de 2024 y partió a finales de marzo del pasado año desde la ría de Navia. Se trataba del Isla Barro Colorado, que se encaminaba a las pruebas previas a su viaje a Panamá. Después de este, la factoría asturiana continuó con el Isla Bastimentos y con la obra de lo demás (con al menos ya siete facturados) de forma satisfactoria. Tanto que el Canal de Panamá ha decidido ejecutar la opción para encargar otros diez barcos más.

Con esta ampliación, y a falta saber si se dio una actualización de los precios estipulados en el momento de la formalización del contrato, Armón construirá cada uno de los diez primeros remolcadores por 14,1 millones de euros, mientras que con la ampliación cada uno tendrá un precio de 15,6. Con el cambio actual, el contrato al completo supone unos 270 millones de euros por la depreciación del dólar.

El «Isla Barro Colorado», el primero de los diez primeros remolcadores de Armón para el Canal de Panamá / Armón

Con el monto total, que incluye un entrenamiento de los futuros tripulantes de los buques (con un coste de 875.000 dólares, 826.000 euros), el grupo asturiano dirigido por Laudelino Alperi y José Ramón Fernández da un salto en el que será con toda probabilidad el mayor contrato de su historia. Además, engorda tanto la carga de trabajo del grupo como, en concreto, de la instalación de Navia, que se está encargando de la construcción.

En lo que respecta a Vigo, donde Armón opera con las factorías de la curva de San Gregorio y la antigua Barreras (hoy Astilleros Ría de Vigo) unificadas, la dirección está centrada en dar salida a la abultada carga de trabajo firmada en los últimos años. En la rampa de salida se encuentra el oceanográfico para las Azores, mientras que en fase avanzada de construcción están el pesquero de la islandesa Hraðfrystihúsið Gunnvör (HG), el ferri para la Polinesia Francesa o el oceanográfico para Irlanda del Norte. Los otros pedidos en los que trabaja el astillero son los dos barcos para la Armada de Suecia, el primer buque del naval vigués para la eólica marina y el palangrero para la gallega Veraguas Lar. Todo ello a falta de saber qué sucederá finalmente con la licitación que los dos remolcadores de Salvamento Marítimo, después de que Armón ganase en el recurso presentado contra Zamakona.