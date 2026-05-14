Tercera jornada de huelga del metal: los trabajadores mantienen su calendario de protestas mientras la patronal busca evitar el colapso de Navalia
Las empresas convocan una reunión para este viernes
Los más de 33.000 trabajadores del sector del metal de la provincia de Pontevedra fueron convocados este jueves a la tercera huelga organizada conjuntamente por las tres centrales sindicales (CC OO, CIG y UGT) como medida de presión ante el «inmovilismo absoluto» de las patronales (Atra, Asime e Instalectra).
Las próximas jornadas de huelga serán los días 19, 20 y 21 de mayo, coincidiendo con la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo (Navalia). Según confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra a FARO, los trabajadores del metal ya han comunicado por escrito su intención de manifestarse en el entorno del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Desde la institución se ha advertido a los sindicatos de que no pueden entorpecer las vías de acceso al recinto y al aeropuerto de Peinador.
Las centrales elevan así la presión sobre las patronales, confirmándose la amenaza de unas nuevas protestas en un evento clave para la proyección internacional de la industria, como ya hicieron en la anterior negociación colectiva de 2023 cuando colapsaron la entrada a la feria Mindtech, organizada precisamente por Asime.
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