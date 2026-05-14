Secciones

Es noticia
Bidones radiactivos ante GaliciaConflicto Uruguay-CardamaCopago farmacéuticoHuelga metal PontevedraEscola en camiñoBrote NorovirusSecuestro en la autovía
instagramlinkedin
Presentación del III Foro Económico y Social del Mediterráneo este jueves en Madrid.

Presentación del III Foro Económico y Social del Mediterráneo este jueves en Madrid.

Presentación del III Foro Económico y Social del Mediterráneo este jueves en Madrid.

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Foro Económico y Social del Mediterráneo, un proyecto impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación "La Caixa" nació hace tres años con el motivo de darle voz propia al Mediterráneo. Ahora, el próximo 1617 18 de junio, tras su paso por Valencia Málaga, la tercera edición aterrizará en Barcelona. La presentación de la última entrega se ha celebrado en el CaixaForum Madrid y reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos para reivindicar el peso estratégico del arco mediterráneo en el futuro económico tanto de España como del conjunto del sur de Europa.

TEMAS

Tracking Pixel Contents