La pesquera Iberconsa anticipa más de 500 millones en ventas y Platinum pospone su desinversión

El fondo de inversión Platinum Equity acaba de celebrar su 30 aniversario. Lo ha hecho con unos 41.000 millones de euros en activos bajo gestión y tras haber cerrado, solo en 2025, más de 70 operaciones de compra, venta o de esquemas de financiación. «Hay desafíos ahí fuera y estamos preparados. No esperamos a que el mundo decida qué hacer, tomamos la iniciativa. Nos adaptamos y seguimos adelante», exhortó, en un mensaje de final de año, su presidente, Tom Gores, también propietario del equipo de la NBA Detroit Pistons. Y esa adaptación es la que está aplicando en la gestión de una de sus participadas, Grupo Iberconsa, de la que tomó el control en marzo de 2019 por unos 550 millones de euros.

De media, el holding period de Platinum —el periodo durante el cual tiene el activo en cartera— ronda los seis años de tope, aunque sí lo superó por unos meses con la compañía de marketing y publicidad Valpak. Pero lo rebasará ampliamente con Iberconsa. «Platinum continúa como máximo accionista de Iberconsa sin potenciales cambios a la vista en el corto plazo», apuntaron ayer a FARO fuentes de la pesquera viguesa. El private equity norteamericano se ha topado con unos cuantos muros desde que desembarcó en Galicia: el covid, la presión inflacionaria extrema tras la invasión de Ucrania o la larguísima parálisis de la flota tangonera en Argentina, con impacto sobre las plantas procesadoras de otras especies, la pasada campaña. De ahí esta redirección de los planes de desinversión, teniendo en cuenta que hace unos meses sí inició el sondeo del mercado para explorar la salida del capital, como advirtieron fuentes directas del sector. Desde Platinum, entonces, no quisieron responder a la consulta de este periódico.

Si atendemos al «proceso» que ejecuta este fondo en cada operación —lo detalla en su web corporativa—, no ha llegado final en su travesía por Iberconsa. La salida, detalla, se produce «una vez que una empresa completa su transición y el consejo operativo determina que es el momento adecuado [...] para encontrar oportunidades de monetización». Acompañará al grupo que preside Alberto Freire en su camino hacia superar el umbral de los 500 millones de euros de facturación, hito que prevé alcanzar a cierre de ejercicio. Iberconsa cerró 2025 con algo más de 450 millones en ventas consolidadas, como también apuntaron desde la empresa, lo que supone un descenso respecto a los valores de 2024 (480 millones).

El «Santa Princesa», de Iberconsa, pone rumbo a Sudáfrica / Iberconsa / Cedida

La clave estuvo, de hecho, en Argentina, donde la pesquera es la principal operadora en el mercado de langostino salvaje. Es cierto el menor volumen de gambón permitió «mayores precios en el mercado», pero la crisis derivada de las negociaciones salariales, sobre todo con el sindicato SOMU y resuelta ya hace unos días, hicieron mella. Con todo, para la dirección de la multinacional el «buen comportamiento de sus tres especies principales se traduce en un 2025 positivo». «La fuerte campaña de pota a comienzos del año, la estabilidad y peso de la merluza en el canal retail y unos precios de mercado de gambón que llegaron a compensar casi en la totalidad la escasez de volumen permitieron a Iberconsa cumplir sus objetivos de rentabilidad operativa», abundaron las mismas fuentes oficiales.

Perspectivas

En lo que respecta a la estrategia a futuro, desde la compañía no apuntaron eventuales vías de crecimiento inorgánico —compra de empresas, para verticalizar o para entrar en nuevas proteínas—, que sí casaría tanto con las consolidaciones que se están materializando en el sector como con las posibilidades que habilitaría de cara a maximizar rentabilidad y un mayor precio de desinversión para Platinum. Por lo pronto, y como desveló FARO, Iberconsa decidió vender su participación en Protea para centrarse en lo que denomina core business, que es el de la flota extractiva.

Si tras la entrada de Platinum centró sus esfuerzos en renovación de flota en Argentina, en los últimos meses ha puesto más el foco en sus actividades en Namibia y Sudáfrica, donde ha incorporado los buques Oukaume y Santa Princesa. El Oukaume (ex Björvin) fue adquirido en Islandia y tiene 50,5 metros de eslora; el Santa Princesa (ex Nuevo Barca), que portaba pabellón portugués, presenta otros 65 metros de eslora. Ambos fueron remodelados por el naval vigués, que también asumió las reconversiones del API VII (ex Pescaberbés Dos) o la dupla Minchos Octavo y Minchos Noveno. Grupo Iberconsa cuenta a día de hoy con una flota de 40 unidades, entre arrastreros (congeladores y de fresco), tangoneros y poteros; faena principalmente merluza, gambón argentino, calamar illex o rape.

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En cuanto a nuevas incorporaciones, «Iberconsa sigue invirtiendo todos los años en el mantenimiento de su flota y su progresiva renovación cuando identifica oportunidades de mejora de rápida implementación». Esto es, la compra de buques ya operativos, renovados íntegramente.