Nueva «megainversión» china para baterías de automoción en España: Gotion recibe 92 millones del Perte para su planta de Valladolid

CATL en Zaragoza, Envision en Extremadura y, ahora, Gotion High-Tech. El reparto de fondos del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) que realiza el Ministerio de Industria y Turismo suma una nueva megainversión del gigante asiático. El mapa de las producción de baterías para automoción español suma el proyecto ya anunciado para Valladolid. Gotion presentó dos proyectos con un valor total de 944,3 millones de euros y se ha adjudicado de forma provisional un total de 92 millones.

La ciudad de Castilla y León lleva meses peleando por esta inversión vinculada a la producción de baterías para coches. La que más había sonado en un principio fue la Inobat fue finalmente absorbida por Gotion, cuyos responsables se reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometiendo una inversión de 5.000 millones de euros.

De acuerdo a la última resolución publicada hoy por Industria en el programa coordinado por Sepides para producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno dentro del Perte VEC, Gotion Spain Green Energy SL presentó dos proyectos. Uno de ellos es para una «nueva planta de fabricación de cátodos para baterías de vehículos eléctricos en Castilla y León», situando la inversión en Valladolid con un presupuesto financiable de 532,8 millones. Para esta iniciativa se le adjudican 9,69 millones de euros.

El segundo proyecto de la firma asiática se centra en una planta de «reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos para recuperación de black mass». En este caso, el presupuesto es de 411,5 millones y la ayuda aprobada provisionalmente es mucho más alta, 83,3 millones de euros.

La otra ayuda que figura en la resolución corresponde al proyecto de la sociedad cooperativa Orkli, que plantó un plan de inversiones para la localidad de Ordizia con un presupuesto de 53,3 millones. La subvención del Sepides es de 7,9 millones.

De confirmarse, Gotion establecería una pata en la península ibérica que compaginaría con la ya anunciada para Marruecos. En concreto, en Kénitra, donde se ubica la planta de Stellantis.

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Además de CATL, Envision o Gotion High-Tech, la otra gran inversión china centrada en baterías es la confirmada por Hithium Energy Storage Technology para Navarra. Invertirá 400 millones y creará 1.000 empleos.