El metal y su comercio unen fuerzas para presionar por sus convenios a las puertas de Navalia: «Toca seguir tensando»

Nueva jornada de protestas calientes en la provincia de Pontevedra, la tercera en los últimos ocho días, al grito de «Lume, lume, lume, lume». Las mismas palabras que se repitieron en las inmediaciones del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) hace tres años cuando cientos de manifestantes cortaron los accesos al recinto e hicieron colapsar la feria Mindtech. Unos 43.000 trabajadores del metal y del comercio del metal fueron llamados este jueves por CC OO, la CIG y UGT para clamar por una mejora sustancial de sus condiciones laborales. Los sindicatos reiteraron que no darán tregua a las patronales —Asime, ATRA e Instalectra— hasta lograr su cometido, redoblando su presión con otra tanda de movilizaciones la próxima semana coincidiendo con el desarrollo de la feria Navalia, los días 19, 20 y 21.

Antes habrá una oportunidad de que nada de eso suceda. De alcanzar un acuerdo que redunde en beneficio de ambas partes: en la competitividad del tejido productivo y en la calidad del empleo que ofrece. Empresarios y centrales se reunirán este viernes en una mesa clave para que el conflicto no escale a más e impacte en un evento vital para la proyección internacional de la industria naval gallega y española. Aunque desde luego no será tarea sencilla, con las negociaciones más abocadas a un pulso cerrado que al entendimiento.

«En principio no vemos cambio sustancial alguno en las propuestas de unos y otros», reconocieron este jueves en declaraciones a FARO desde Asime, ATRA e Instalectra, que consideran que ya se han «movido mucho» y «si hay movimientos van a ser mínimos». «Convocamos la reunión para ver si entran en razón. Querían fiesta y ya la han tenido», abundaron las mismas fuentes. En paralelo a ello, los sindicatos ven «insuficientes» los pasos dados por las patronales, que proponen un convenio colectivo de cuatro años con una subida salarial conjunta del 14,5% (un 5% en 2026).

Tercera jornada de huelga del sector del metal en Vigo / Pedro Mina

Ese es el marco que negocian los trabajadores del metal, unos 33.000 profesionales en toda la provincia de Pontevedra y a los que se suman, por otro lado, 10.000 trabajadores del comercio del metal que también están peleando por un nuevo acuerdo laboral, teniendo en cuenta que el último que firmaron caducó hace casi un año y medio. Como medida de presión, los profesionales del comercio han convocado un día más de huelga, el próximo jueves 21 de mayo, coincidiendo con la clausura de Navalia. Arroparán así, si nada cambia, a la sexta jornada de manifestaciones de los trabajadores del metal.

«O pouco que nos queda neste convenio témolo que manter. Esta é a loita da clase traballadora, esta é a loita verdadeira», señaló este jueves Ignacio López, de CC OO Servicios. «Temos que ir contra esta patronal, unha patronal que o único que sabe facer é quitarnos dereitos. Non podemos permitir que nos sigan arrebatando dereitos», aseguró, haciendo un «chamamento masivo» para volver a salir a las calles.

«Non valen catro cousiñas que adornen o convenio. Queremos un convenio en condicións decentes, que se poida levar ao día a día do noso posto de traballo, que xere seguridade; que un traballador non teña que entrar pola porta do estaleiro ou da fábrica pensando se ese día vai ser o día no que non vai poder saír», dijo por su parte Rodolfo Otero, de CC OO Industria Vigo. «Queremos que sexa transparente, un convenio digno e que nos garanta ese poder adquisitivo que estamos perdendo no día a día», añadió, insistiendo en elevar la presión la semana que viene para conquistar más avances sociales: «A partir de agora toca seguir tensando. Non podemos dobregarnos».