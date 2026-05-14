Los gigantes de la moda española ensayan en Arbo su innovador sistema de reciclaje de ropa usada en áreas rurales

El director general de Re-Viste conoce muy bien cómo es Arbo. Por su experiencia en Ecovidrio durante el despliegue de la red de los contenedores para el cristal, Juan Ramón Meléndez estaba convencido de que el concello pontevedrés reunía «perfectamente» las condiciones demográficas para testar el pionero servicio de recogida selectiva y reciclaje de textil y calzado de las grandes firmas de la moda española en el entorno más complicado posible. «No queríamos hacer la prueba en un sitio sencillo, buscábamos un lugar con todas las complejidades inherentes a la ruralidad y la dispersión geográfica», señala el responsable del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (scrap) impulsado por Inditex, Mango, Carrefour, Decathlon, El Corte Inglés, H&M, Ikea, Kiabi, Mayoral, Primark, Resuinsa, Sprinter/JD, Tendam y Vayoil para completar la circularidad del sector en España.

Este es su sexto proyecto piloto tras los desplegados en Fortuna (Murcia), Zaragoza (Aragón), San Miguel de Abona (Tenerife), Rubí (Cataluña) y Lozoyuela (Madrid). Cada uno con su propia diversidad territorial para tener la fotografía completa de las necesidades logísticas y la optimización de la recogida selectiva y poder escalar el sistema a todo el país de la forma más eficiente posible, a la espera del decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que defina formalmente la tarea de los scrap en el textil y el calzado.

Re-Viste no solo coloca contenedores. También se encarga de lo que no se ve. «De la selección de las prendas para que aquellas que estén en disposición de ser reutilizadas se encaucen a donación o a tiendas de segunda mano y el resto, a reciclar», detalla Meléndez, asegurando que el mayor volumen posible de residuos se destine a reutilización o reciclaje, evitando su depósito en vertedero. El destino que ahora mismo lleva alrededor del 85% de la ropa usada que se tira en Galicia.

Licitación

La organización y el concello de Arbo firmaron este jueves el convenio de colaboración que, entre otras cuestiones, abre la puerta a licitar el servicio. Muy probablemente se enfocará a organizaciones sociales sin ánimo de lucro que actualmente ya se encargan del ciclo completo de la ropa usada. «Es muy importante que todo el material que se recoja va a ser clasificado en España por organizaciones que tendrán que tener los permisos y las autorizaciones correspondientes y, de esta manera, conseguiremos darle la seguridad al ciudadano de que va a ser aprovechado en la medida que sea posible», remarca el director general de Re-Viste. «Para un municipio como Arbo, formar parte de este piloto supone una oportunidad para mejorar la gestión de los residuos. Este proyecto nos permite avanzar hacia un modelo más sostenible, adaptado a nuestra realidad territorial», apunto el alcalde, Horacio Gil.

La elección de los emplazamientos de los contenedores busca dar las todas las facilidades a los ciudadanos de Arbo. «Lugares donde la gente haga vida», indica Meléndez. Desde delante de algún bar, a la parada del autobús o la iglesia. Es una de los flecos que se abordan con el concello para maximizar la recogida.