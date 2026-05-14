Francisco Cenador, Mapfre Galicia: «La cercanía sigue siendo nuestro principal valor, también en un entorno digital»

La reorganización territorial emprendida por Mapfre busca reforzar un nuevo modelo de cercanía y capacidad de adaptación a cada territorio. Al frente de la dirección regional en Galicia, Francisco Cenador asume el reto de consolidar el crecimiento de la compañía en una comunidad clave. En esta entrevista, analiza los desafíos del sector, el impacto de la digitalización y la importancia de mantener la confianza en un entorno cambiante.

P. ¿Qué persigue la compañía con este modelo?

R. El objetivo es dotar a las direcciones regionales de una gestión más ágil. El entorno cambia rápido, los clientes demandan respuestas y creemos que estar más cerca de la realidad de cada comunidad nos permite reaccionar mejor y tomar decisiones más eficaces. En una actividad como la aseguradora, el conocimiento del territorio es fundamental. No tienen las mismas necesidades una gran ciudad que una zona rural o industrial, por eso es importante contar con equipos con experiencia y conocimiento directo. Esa proximidad es parte de la identidad de Mapfre y queremos reforzarla.

P. Asume esta responsabilidad en una comunidad con mucho peso. ¿Cómo ha sido su recorrido profesional hasta llegar aquí? ¿Qué retos se marca ahora?

R. Mi trayectoria ha estado vinculada al negocio asegurador y al trabajo en distintas áreas territoriales. Eso me ha permitido conocer tanto la realidad interna de la compañía como las necesidades de clientes, mediadores y empresas. He tenido la oportunidad de participar en proyectos de transformación comercial y de dirigir varios equipos. Todo ese recorrido me ha ayudado a entender la importancia de combinar visión estratégica con cercanía en la gestión diaria. Afronto esta etapa con ilusión y con el convencimiento de que Galicia tiene un enorme potencial para seguir creciendo. Mi prioridad es consolidar el trabajo que ya se viene realizando, seguir fortaleciendo la relación con clientes y mediadores y, por supuesto, continuar mejorando la experiencia del cliente. También quiero impulsar la colaboración entre equipos, porque las compañías avanzan cuando las personas se sienten implicadas y comprometidas.

P. Galicia es una comunidad de sectores tradicionales, pero también industriales. ¿Qué papel juega Mapfre en esta economía?

R. Galicia es estratégica para Mapfre por volumen de negocio, implantación y vinculación histórica con el territorio. Tenemos una red consolidada y una relación estrecha con miles de familias, autónomos y empresas. Estamos presentes en sectores clave, desde la agroalimentación, la industria láctea o el ámbito forestal hasta actividades como la automoción, la logística, las energías renovables o el textil. Acompañamos y protegemos ese desarrollo económico, ayudando a empresas y particulares a afrontar sus riesgos con seguridad. En 2025, el negocio de Mapfre en Galicia alcanzó los 513 millones de euros en primas, un 11% más que el año anterior, lo que representa el 5,5% del negocio total de la compañía en España.

P. ¿Cómo contribuye Mapfre al ámbito social gallego?

R. Nuestra contribución va mucho más allá del seguro. Generamos empleo estable, trabajamos con proveedores locales y participamos activamente en iniciativas sociales y educativas y colaboramos con administraciones, asociaciones empresariales y distintas entidades sociales de Galicia.

P. El sector asegurador vive una transformación. ¿Cuáles cree que serán las claves de los próximos años?

R. El principal desafío es adaptarse a una realidad muy dinámica. La digitalización, los cambios sociales y económicos o fenómenos como el envejecimiento de la población obligan al sector a evolucionar constantemente. Pero también hay muchas oportunidades. Cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención, del ahorro y de contar con asesoramiento profesional.

Aspiramos a convertirnos en referente de planificación financiera. Esto implica orientar y asesorar a los clientes con soluciones que se adapten a su ciclo vital, que evolucionan con la edad y sus circunstancias personales, y acompañarles en su planificación también hacia la jubilación. Para ello contamos con una amplia oferta para dar respuesta a cualquier perfil de cliente.

P. En ese contexto digital, ¿cómo se evita perder el trato humano?

R. Creemos en un modelo híbrido donde conviven agilidad digital y asesoramiento personal. Hay gestiones que el cliente quiere resolver de manera inmediata desde el móvil, pero hay otros momentos -como una decisión financiera- en los que necesita hablar con una persona.

Queremos seguir siendo una compañía cercana, solvente y comprometida en Galicia Francisco Cenador — Director Regional de Mapfre en Galicia

P. Habla mucho de confianza. ¿Cómo se construye esa relación con el cliente?

R. Se gana en el día a día, respondiendo cuando se nos necesita. En nuestro sector eso se demuestra en la gestión de los siniestros, en la rapidez de respuesta y en la claridad con la que acompañamos al cliente. El pasado año gestionamos en Galicia cerca de 300.000 siniestros. Detrás de cada expediente hay personas que necesitan soluciones y tranquilidad, y esa responsabilidad es la que marca nuestra forma de trabajar.

P. ¿Cómo le gustaría que evolucionara Mapfre en Galicia en los próximos años?

R. Queremos seguir siendo una compañía cercana, solvente y comprometida. Una aseguradora capaz de modernizarse que avanza sin perder el vínculo con las personas acompañando a familias, autónomos y empresas, siendo un apoyo fundamental. Ese es el compromiso de Mapfre con Galicia.