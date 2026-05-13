Segunda jornada de huelga del metal de Pontevedra para exigir convenio «digno»

El sector del metal de la provincia de Pontevedra y el sector del comercio del metal vuelven a salir a la calle este miércoles en una nueva jornada de huelga para reclamar a las patronales un convenio «digno».

Trabajadores del sector del metal partieron sobre las 09.30 horas desde los astilleros de Beiramar, como ya hicieron el pasado jueves, día 7, en el primer día de paro.

Por su parte, los empleados del comercio del metal salieron a las 08.30 horas desde Camposancos, en la rotonda de Morfisa, dirigiéndose hasta la nave de FCC. A las 10 horas confluyeron en la rotonda del barco de Coia con la manifestación del sector del metal.

Se trata de la segunda jornada de huelga convocada por el sector del metal, a la que se ha unido el comercio del metal. Mañana jueves también habrá huelga en ambos sectores.

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Además, el metal volverá a parar los días 19, 20 y 21 de mayo para exigir un convenio «digno» a las patronales tras meses de negociación sin llegar a acuerdo.