La patronal del metal de Pontevedra convoca reunión este viernes para evitar el colapso de Navalia

Los más de 33.000 trabajadores del sector del metal de la provincia de Pontevedra fueron convocados este miércoles a la segunda huelga organizada conjuntamente por las tres centrales sindicales (CC OO, CIG y UGT) como medida de presión ante el «inmovilismo absoluto» de las patronales (Atra, Asime e Instalectra), tal y como define Fito Otero, portavoz de CC OO en las mesas negociadoras. Así, los trabajadores han vuelto a salir a la calle y a paralizar la actividad en las empresas.

Después del cese de actividad programado para mañana, por segundo día consecutivo, las próximas jornadas de huelga serán los días 19, 20 y 21 de mayo, coincidiendo con la Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo (Navalia). Según confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra a FARO, los trabajadores del metal ya han comunicado por escrito su intención de manifestarse en el entorno del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Desde la institución se ha advertido a los sindicatos de que no pueden entorpecer las vías de acceso al recinto y al aeropuerto de Peinador.

Las centrales elevan así la presión sobre las patronales, confirmándose la amenaza de unas nuevas protestas en un evento clave para la proyección internacional de la industria, como ya hicieron en la anterior negociación colectiva de 2023 cuando colapsaron la entrada a la feria Mindtech, organizada precisamente por Asime.

Con el fin de que se cancelen estas movilizaciones y «que no se repitan las salvajadas que hubo en su día en Mindtech» en Navalia, según el empresariado, las patronales han abierto una nueva ventana a las negociaciones y han convocado una nueva reunión este mismo viernes 15 a las 09.00 horas. El objetivo, intentar llegar a consenso y conseguir la anhelada firma del nuevo convenio provincial.

Pedro Mina

Las empresas lamentan «que no se haya alcanzado ya un preacuerdo» y destacan «las importantes mejoras». Su última propuesta ofrecía una subida salarial del 14,5% (un 5% en el caso de este 2026), junto con una actualización de los sueldos en función del IPC topada al 2%. Asimismo, declaran mantener su «voluntad de diálogo» como única vía de resolución del conflicto.

Los representantes de los trabajadores, hasta el momento, ya han advertido de que «si no hay avances reales, las jornadas de lucha continuarán». Cristian González (UGT) destacó la unidad sindical y recordó que «tiene que ser reflejada en la mesa negociadora, cuando estemos marcando tanto el salario como las condiciones de trabajo». Por último, Xulio Fernández, representante de la CIG, proclama que «esto es una guerra con la patronal y la tenemos que ganarla por lo civil o por lo criminal».