Greenalia eleva un 20% sus ingresos ordinarios, hasta los 61 millones, sale de «números rojos» y focaliza su cartera en EE UU

El propio presidente y consejero delegado de Greenalia reconoce en la carta que acompaña a las cuentas que 2025 fue «un año marcado por hitos relevantes para el grupo», entre los que destaca el avance de la expansión internacional en EE UU y la mejora operativa. «Es un momento para mirar atrás y celebrar, pero sin dejar de mirar al futuro, hacia el objetivo del crecimiento y la mejora ambiental y social —apela Manuel García Pardo—. Y esa senda, la transición energética y la digitalización serán las dos palancas que marcarán este proceso, más sostenible».

Uno de esos saltos cualitativos de la energética con sede en A Coruña fue el encendido del complejo fotovoltaico Misae II, en Texas, con 431 megavatios (MW). Empezó a verter electricidad a la red en julio a pesar de estar todavía en fase de construcción. Su aportación durante el ejercicio es todavía limitada. Greenalia prevé que este 2026 contribuya «de forma significativa» al resultado, «consolidando la actividad internacional como uno de sus principales pilares y representando aproximadamente la mitad del negocio del grupo». En el mercado local, la planta de biomasa de Curtis alcanzó una disponibilidad superior al 100%, con 7.500 horas anuales de producción neta. Más actividad y mejor retribuida tras la actualización regulatoria aprobada en el primer trimestre de este 2026.

En paralelo, Greenalia avanza «con la gestión eficiente y constante» de los activos en operación. Su generación alcanzó los 739,7 gigavatios hora (GWh), un 48% más que en 2024. La venta de uno de los proyectos en desarrollo en EE UU dentro de su estrategia de rotación de activos afloró un impacto positivo de 3,37 millones de euros.

Con todo este puzle, los ingresos ordinarios crecieron el 19,4%, hasta los 61,5 millones de euros. El resto de ingresos se dispararon desde los 76.000 euros a 6,6 millones. El resultado de explotación se multiplicó por 4,4, con 22,6 millones de euros. Greenalia cerró el ejercicio con un beneficio de 131.175 euros, dejando atrás los números rojos de casi 8,5 millones de euros del ejercicio anterior.

Los proyectos

La compañía continúa ahora con la construcción de su segundo proyecto en el país norteamericano. Para la planta fotovoltaica Misae III (220 MW) dispone ya de un contrato de suministro a largo plazo (PPA, por las siglas en inglés de Power Purchase Agreement) y la financiación «comprometida». «Porque, a pesar del entorno altamente competitivo e incierto a nivel global, en Greenalia seguimos dando pasos para poner en marcha nuevos desarrollos renovables», señala, de la mano de un compromiso «de generar un impacto positivo en la industria».

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La cartera de proyectos operativos alcanzó los 555 MW. Tiene ahora mismo 601 MW en construcción, incluidos dos parques eólicos. En desarrollo avanzado, con terrenos garantizados y acceso a la red eléctrica concedida, suma 2.174 MW; y 1.117 MW en fase muy temprana. En los más de 4.400 MW del pipeline, el 61% se ubica en EE UU. Allí maneja 2.051 MW en solar y 685 MW en eólica terrestre.