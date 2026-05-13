El gigante BYD se suma a la lista de fabricantes chinos que quieren comprar fábricas de Stellantis

Leapmotor, Dongfeng, Xpeng, Xiaomi, Hongqi... y ahora BYD. El gigante de los coches eléctricos se ha sumado a la lista de fabricantes chinos que están en conversaciones con Stellantis para acceder a su capacidad industrial ociosa en suelo europeo. En este caso, y a excepción de la confirmación oficial en el caso de los planes de Leapmotor en España, ha sido la propia empresa asiática la que ha aireado estas conversaciones. «Estamos hablando no solo con Stellantis, sino también con otras compañías», afirmó la vicepresidenta del grupo, Stella Li.

Al igual que el CEO del grupo con planta en Vigo, Antonio Filosa, la directiva participó en la conferencia Future of the Car, organizado por Financial Times. Y si el primero aseguró que alianzas como la de Leapmotor estarán plenamente integradas en su estrategia de futuro, Li ha incidido en esa idea: «Buscamos cualquier planta disponible en Europa porque queremos aprovechar este tipo de capacidad ociosa».

El expositor de BYD en el salón del auto de Pekín / BYD

Según recogió Bloomberg, la vicepresidenta de BYD se explayó sobre el tema y avanzó que ha visitado «muchas plantas» en Europa para analizar esta posibilidad. De hecho, anunció que «Italia está en la shortlist» de países de interés para un acuerdo de este tipo, donde Stellantis es el único fabricante (junto a otros que estarían fuera de este tipo de asociaciones como Ferrari o Lamborghini). Sin embargo, Li también señaló también la posibilidad de Francia, interesante por el bajo precio de la electricidad.

En alusión a otro de los grandes rumores que envuelve a Stellantis y su futuro, el de la venta de alguna de sus marcas, la ejecutiva, cara visible a nivel internacional de BYD, aseguró que también están estudiando la adquisición en alguna enseña, citando que algunas como Maserati son «muy interesantes». «Seguimos estudiándolas, pero aún no hemos tomado ninguna decisión al respecto», comentó.

A lo que no hizo alusión Stella Li es a la posibilidad de construir una nueva planta. Después de establecer en Hungría la primera, se habló de que una segunda estaba en estudio, citando incluso a España como uno de los posibles receptores de la inversión.