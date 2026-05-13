España creará una herramienta predictiva para evitar los golpes de calor en el trabajo: Galicia, en el foco, registró 387 muertes por altas temperaturas el verano pasado

Proteger los entornos laborales de los impactos de las olas de calor, especialmente aquellos que más sufren la siniestralidad. Ese será el objetivo de la nueva herramienta que desarrollará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) junto con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una plataforma que tendrá en cuenta indicadores como la humedad, la radiación solar o la velocidad del aire para ofrecer «predicciones ajustadas» que reduzcan los riesgos derivados de la exposición prolongada a condiciones climáticas extremas.

La situación es de especial gravedad en Galicia, donde solo el pasado verano se registraron 387 muertes vinculadas al estrés térmico, prácticamente el doble de las 203 contabilizadas un año atrás. Así lo recoge el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que muestra que son agosto, julio y junio (197, 106 y 84 fallecimientos), así como enero y diciembre (con 92 y 77), los meses en los que se ha constatado una mayor mortalidad atribuida a las temperaturas en la comunidad, ya sea por exceso o por déficit.

En total, desde mayo de 2025, el territorio gallego ha contabilizado 643 decesos achacados a condiciones climáticas extremas, tanto con el termómetro en máximos como en mínimos, más del 12% de los 5.273 óbitos que se registraron en el conjunto del país. Las cifras son más preocupantes si solo se tiene en cuenta el último mes y medio, desde abril. España ha registrado 34 decesos y de ellos 19 tuvieron lugar en la autonomía.

Un 17% más de accidentes

«Las altas temperaturas pueden dar lugar a golpes de calor, insolaciones, agotamiento y fatiga, y se relacionan también con patologías como la insuficiencia renal», advierte el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado en el que da cuenta del proyecto. La iniciativa fue presentada en una jornada técnica organizada por el Insst, que asegura que los accidentes laborales se incrementan más de un 17% en contextos de estrés térmico.

Entre las medidas preventivas dirigidas a garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, el organismo recomienda adaptar los horarios al tiempo para evitar trabajar en las franjas más críticas o sensibles, reducir la exposición prolongada e incluso dejar de hacer temporalmente determinadas tareas, especialmente las más físicas.

«La exposición al calor provoca malestar físico, reduce la destreza manual e incide en capacidades cognitivas como la concentración, la memoria a corto plazo, la coordinación motriz o la percepción visual», señala la cartera de Yolanda Díaz al identificar algunos de los síntomas de las insolaciones. Asimismo, puede afectar al estado emocional y favorecer situaciones de tensión en el trabajo, «contribuyendo al aumento de los riesgos psicosociales».