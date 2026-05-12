Sentencia
El Supremo avala a hacer fijos a los interinos en fraude si superan una oposición pero se quedan sin plaza
El alto tribunal fija posición tras la sentencia del TJUE y rechaza dar plaza de manera automática a todos los eventuales en abuso
El Tribunal Supremo avala que las administraciones hagan fijos a interinos en abuso siempre que estos hayan pasado una oposición, pero se hayan quedado sin plaza. Así lo ha determinado en una sentencia cuyo detalle todavía no ha publicado pero ha dado a conocer este lunes. Los magistrados fijan así posición tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que censuró de nuevo a España por incumplir la normativa comunitaria en materia de función pública y protección de la temporalidad.
"Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión", reza el comunicado del Consejo General del Poder Judicial.
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