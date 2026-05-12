Stellantis llega al vehículo 90.000 en Argelia con una Fiat Doblò viguesa

Stellantis Vigo celebró el pasado noviembre el hito de haber llegado al vehículo número 17 millones. Lo consiguió con un modelo Opel Combo, una de las exitosas furgonetas K9 que produce la fábrica. Con muchísimas unidades de diferencia, la joven planta que el grupo tiene en Tafraoui, Argelia, celebró también una simbólica cifra. En su caso fue el coche 90.000, pero como en Balaídos, lo consiguió con una K9, la Fiat Doblò.

La compañía que dirige Antonio Filosa celebró este martes la histórica cifra para la instalación, que se encuentra en fase de expansión para poder llegar a producir 135.000 vehículos. Desde que comenzó su operativa en el país hace 29 meses, la fábrica ha ido creciendo tanto en tamaño como en talleres y en la integración local de componentes.

De hecho, la planta ha ido avanzando con el tirón ejercido desde Vigo, que envía las Fiat Doblò despiezadas para su ensamblaje final allí, donde se pasó del formato de colecciones SKD (siglas para semi-knocked down) a CKD (completely knocked down) al haber inflado la planta con la incorporación de talleres de ferraje y pintura.

Xavier Chéreau, durante su visita a la planta de Stellantis en Argelia / Stellantis

La instalación, situada al sur de la ciudad portuaria de Orán, celebró este éxito coincidiendo con la visita del vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Transformación de Stellantis, Xavier Chéreau, que reafirmó la importancia estratégica de Stellantis Argelia dentro de la región. «Este logro refleja la fortaleza del trabajo en equipo, la excelencia operativa y la dedicación demostrada cada día por los equipos en todas las funciones de la planta», señaló la compañía.

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La apuesta de Stellantis por el norte de África es total, en especial desde su lanzamiento en Kénitra, Marruecos, donde el grupo no ha parado de crecer. La zona del Magreb representa uno de los principales competidores para Balaídos, como dijo el anterior CEO, Carlos Tavares, que también metió en el saco la fábrica de Tofas en Turquía.