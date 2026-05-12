Stellantis se abre a alianzas con más empresas (sean chinas o no) tras la anunciada con Leapmotor para España

Stellantis anunció la semana un acuerdo clave para el futuro de sus plantas en España (a excepción de la de Vigo) y para el impulso definitivo de Leapmotor en Europa. El fabricante chino producirá sus coches en las fábricas de Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid, incluyendo su compra) en un pacto que, sin embargo, puede no ser el único. El CEO del grupo, Antonio Filosa, ha señalado que este tipo de alianzas «se integrarán» en la estrategia que elabora la compañía «de cara al futuro», ya que a su juicio ofrecen «temas muy positivos para colaborar y generar beneficios para ambas partes».

Pocos días antes de que revele los detalles de su próximo plan estratégico, el italiano reveló parte de la reestructuración que proyecta. Lo hizo en el marco del foro Future of the Car, organizado por Financial Times, en donde apeló a este tipo de alianzas al proporcionar una mejora tecnológica, pero también «optimización de la cadena de suministro y, posiblemente, de la utilización de la capacidad». De hecho, una parte del acuerdo con Leapmotor es precisamente eso: usar espacio en las fábricas e impulsar la competitividad de precios aprovechando el ecosistema chino de componentes.

Según recoge Bloomberg, Filosa también apuntó que no descarta optar por esta fórmula para su principal mercado, EE UU. Pese a que no cuenta con la llegada de Leapmotor para los consumidores estadounidenses, sí estima que el país «ofrece un terreno fértil para las alianzas». De hecho, en el foro también explicó que las alianzas no tienen que ser solo con fabricantes del gigante asiático, si bien una de las empresas más mencionadas hasta el momento es Dongfeng.

«Hay muchas cosas que se pueden hacer en ese ámbito», destacó el consejero delegado de Stellantis, que el 21 de mayo presentará el nuevo plan estratégico del grupo.