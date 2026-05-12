De la pesca a la automoción, pasando por la hostelería y la sanidad: radiografía salarial en Galicia, donde el sueldo bruto escala por encima de los 2.100 euros

Galicia tuvo a lo largo del mes pasado 1.103.820 afiliaciones a la Seguridad Social y 1.099.526 el último día. En cualquiera de las perspectivas, es el dato más alto de ocupación de la historia en abril. El nuevo récord del mercado laboral autonómico coincide con la primera gran cita turística de la temporada. Sí, influyeron mucho los refuerzos de plantilla para la Semana Santa en los sectores más vinculados a los viajes y los viajeros. Solo la hostelería creó unos 3.800 puestos de trabajo, muchos eventuales. Pero no fue una excepción. Medio centenar de actividades cerraron el mes al alza. Entre las de mayor incremento están la construcción especializada —donde se integran profesionales de la cimentación, acabado de edificios, electricidad o fontanería— sumó 585 nuevos cotizantes; 578 la educación; 396 en intermediación mercantil, tasación, consultoría, certificación de obras y el resto de actividades profesionales, científicas y técnicas; 277 la administración; 267 en creación artística y artes escénicas; 258 en telecomunicaciones; y 256 en actividades inmobiliarias.

Algunos de estos sectores junto a otros también de alta cualificación como la sanidad y los empleos relacionados en general con la tecnología y la transición energética alimentan el bum del mercado laboral desde el fin de la crisis del coronavirus. La comunidad tiene hoy unas 75.000 personas más trabajando que antes de la pandemia, con subidas del 27% en la educación (13.500 nuevos efectivos); del 18% en sanidad (9.800); del 49% en programación e informática (5.600); el 35% en servicios técnicos de arquitectura y energía (4.600); y el 32% en servicios sociales sin alojamiento (3.300). El salto es cuantitativo y cualitativo porque estos perfiles suelen tener mejores condiciones, incluida una nómina mayor. Una de las razones de que el salario bruto medio en Galicia no haya dejado de aumentar en todo este tiempo. En diciembre, según los datos que acaba de publicar la Seguridad Social, supera ya los 2.100 euros.

En concreto, la base de cotización alcanzó 2.186,76 euros al cierre del ejercicio pasado tras un ascenso del 4,3%. La mejora va en línea con la del 2024 (4,3%). Fue algo más elevada entre las mujeres, el 4,6%, que siguen arrastrando una retribución —incluidas pagas y horas extras, antes de descontar la aportación a la Seguridad Social— menor: 2.035,37 euros al mes. Entre los hombres medró el 4,1% y alcanzó los 2.340,79 euros. Desde 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral y la contratación indefinida, el sueldo antes de retenciones en Galicia engordó en 367 euros, un 20%.

Base media de cotizacion por comunidades / Hugo Barreiro

País Vasco aguanta en lo alto del ranking de la base de cotización media con 2.783 euros, un 3,8% más que a finales de 2024. Le siguen Madrid con 2.693 euros (3,5%); y Navarra, donde llega a los 2.592 euros (3,8%). En los puestos de cola figuran Extremadura, con un salario bruto de 1.968 euros (3,8%); Canarias, con 2.049 euros (4,8%); y Andalucía, con 2.074 euros (4,2%). Además del archipiélago canario, las subidas más intensas se dieron en Baleares (4,8%), Melilla (4,7%) y La Rioja (4,5%). La base de cotización avanzó el 3,9% en el conjunto del Estado y ronda los 2.337 euros.

Por sectores

Pesca y acuicultura lideraron el alza de la retribución bruta en todo el país a lo largo del pasado año: 7,8%, hasta los 2.263 euros. El avance en las ETT fue del 6,9% (1.440 euros); y el 5,8% en la industria de la confección de ropa (2.147 euros). Solo menguó en tres sectores: el 10,5% en extracción de hulla, antracita y lignito (2.976 euros mensuales brutos); el 0,8% en actividades postales y mensajería (1.722 euros); y el 0,7% en descontaminación y gestión de residuos (2.134 euros).

Toda la cadena del petróleo y el gas se mantiene a la cabeza de los mejores salarios en España. En extracción se acerca a los 4.700 euros y 4.670 en refino. La base de cotización media en la banca alcanza 4.233 euros. La hostelería es la actividad con peor desembolso, unos 1.308 euros brutos, después de un alza del 4,9%.

Entre los sectores con subidas más acusadas están las actividades administrativas de oficina y otras auxiliares a empresas, la retribución bruta se estiró el 5,5% (1.859 euros); el 5,4% en industria textil (2.114 euros); el 5,3% en servicios de información (2.965 euros); el 5,3% en actividades veterinarias también (1.852 euros); el 5,1% en agricultura y ganadería (1.883 euros); el 5,1% en servicios personales (1.436 euros); el 5,1% en la industria del tabaco (3.176 euros); el 4,9% en reparación de ordenadores y otros efectos personales (2.155 euros); el 4,9% en comercio minorista (1.747 euros); creación artística y espectáculos (4,8%); y servicios de alojamiento (4,8%).

Por el lado de los incrementos más contenidos figuran la recogida y tratamiento de aguas residuales, el 2,1% (2.481 euros); la extracción de minerales metálicos, el 2,2% (3.504 euros); un 2,5% en actividades de apoyo a las industrias extractivas (4.067 euros); el 2,6% en administración pública (2.931 euros); el 2,7% en la automoción (3.091 euros); y el 2,7% en sanidad (2.944 euros).