Más de un millar de trabajadores se movilizan en Vigo ante el «bloqueo» de las patronales en la negociación de los convenios

Más de un millar de trabajadores de toda la comunidad se dieron cita este martes delante de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), en Vigo, en una concentración organizada por CC OO con el objetivo de poner fin al «bloqueo» de las patronales en la negociación de los convenios colectivos de los diferentes sectores y cargar contra la posición de la Xunta en relación con las bajas laborales, lo que el organismo autonómico denomina «absentismo laboral».

Amelia Pérez, secretaria general de CC OO Galicia, reivindicó la necesidad de hablar «con seriedad y rigurosidad» de los problemas de la clase trabajadora y matizó que «el absentismo son las faltas injustificadas». También subrayó los obstáculos sanitarios en cuanto a las listas de espera. «¿Por qué un trabajador tarda tanto en tener un diagnóstico? ¿Por qué hay tantos accidentes laborales con muertes?», cuestionó.

La manifestación finalizó con una asamblea de delegados de CC OO de Galicia en el auditorio Mar de Vigo bajo el lema «La fuerza de cambiar las cosas: salarios, vivienda y democracia», rotulado en una de las pancartas que encabezaba la protesta. Durante su intervención, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical de CC OO, incidió en la crisis actual de la vivienda. Instó al Gobierno y al resto de partidos políticos a desarrollar medidas para dar solución a la «incertidumbre» internacional derivada del conflicto bélico en Oriente Próximo.

Entre ellas, la gratuidad del transporte público; recuperar el tope del alquiler, así como el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva; o lanzar una ayuda de 300 euros a las rentas más bajas para hacer frente a la inflación actual. Por su parte, Amelia Pérez manifestó que «las subidas disparadas de los alquileres no van acordes con los incrementos salariales, lo que hace que cada vez más familias no puedan tener acceso a la vivienda ni llegar a fin de mes». Una de las reivindicaciones que se abordaron en las manifestaciones del Primero de mayo. El objetivo es que el alojamiento no suponga un gasto superior al 30% de los ingresos para las familias.

Pacheco criticó «la paradoja injusta de un país donde la economía, la productividad y los beneficios empresariales baten récords mientras los salarios de 11 millones de trabajadores permanecen estancados». En este sentido, puso de ejemplo las movilizaciones para «dignificar» las condiciones laborales del sector del metal en la provincia de Pontevedra, a las que mostró su «total apoyo».