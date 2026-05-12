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Iberdrola eleva su capacidad de generación en Italia hasta los 450 megavatios con un nuevo parque eólico

La compañía ha cerrado la adquisición de una instalación renovable en la región de Basilicata que cuenta una potencia instalada de 40 MW

Parque eólico en Italia.

Parque eólico en Italia. / IBERDROLA

EP

Madrid

Iberdrola ha elevado su capacidad de generación en Italia hasta los 450 megavatios (MW) con la adquisición de un nuevo parque eólico en la región de Basilicata, con una potencia instalada de 40 MW, a Belenergia, un grupo italiano dedicado a las energías renovables, y a Rgreen Invest, una empresa de inversión francesa especializada en infraestructuras sostenibles en el sector de la transición energética.

La instalación, que entró en servicio en 2018 y se beneficia de un programa de incentivos a largo plazo que garantiza flujos de caja estables, está situada cerca del Complejo de Lucania, donde Iberdrola está desarrollando diferentes plantas, como es Montelungo PV (20 MW), que actualmente está en construcción, tal y como ha detallado la energética en un comunicado este martes.

Esta central se suma al Complejo Etruria, que ya cuenta con una capacidad de 174 MW -tras la reciente adquisición de una planta solar fotovoltaica en el Lacio-, y a Fenix, un proyecto de energía solar fotovoltaica de 243 MW, el mayor hasta la fecha en Italia, lo que eleva la capacidad renovable instalada de Iberdrola en el país a aproximadamente 450 MW.

La operación, que sigue sujeta a las condiciones habituales de cierre, "refuerza la cartera de Iberdrola en la región y pone de manifiesto su firme compromiso con el crecimiento continuado en Italia, en consonancia con su estrategia de invertir en tecnologías de generación que promuevan la seguridad energética y la competitividad".

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Por último, la compañía ha destacado que la adquisición se ajusta además al plan estratégico de la multinacional, que se centra en proyectos de generación con contratos a largo plazo en países con una "sólida calificación crediticia y marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos".

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