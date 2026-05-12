CIE Automotive, propietaria de Aludec, supera un Ebitda trimestral de 200 millones por primera vez

La empresa de automoción CIE Automotive, que el pasado diciembre anunció la compra de la gallega Aludec, presentó este martes los resultados del primer trimestre de 2026. Durante la celebración de su junta general de accionistas, el grupo destacó haber alcanzado «sus mejores resultados trimestrales hasta la fecha», con un avance de casi el 4% en el caso de la facturación, alcanzando los 1.052 millones de euros, y con un Ebitda que por primera vez supera los 200 millones (201, concretamente).

Según informó CIE Automotive a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía logró estos buenos resultados pese a un entorno «que continúa siendo desafiante y que está muy penalizado por la evolución de las divisas». Respecto al Ebitda (resultado bruto de explotación), los 201 millones suponen un margen de 19,1% sobre ventas.

Con todo, el beneficio neto del grupo se ha elevado hasta los 96 millones de euros. «Reseña asimismo una generación de caja operativa de 136 millones de euros, lo que implica un excelente ratio de 70,5% de conversión de EBITDA en caja operativa y que permite financiar crecimiento, inversión y retribución al accionista, manteniendo un nivel de endeudamiento estable y controlado», apuntó la firma.

Los datos registrados muestran «una posición de fortaleza» de CIE Automotive, según dijo el CEO, Jesús María Herrera, que opina que la compañía «ha consolidado un modelo industrial sólido, capaz de generar crecimiento rentable, márgenes líderes en el sector y una fuerte generación de caja, incluso en entornos exigentes».

«Esta solidez nos permite afrontar una nueva etapa con confianza. Nuestros compromisos para 2026-2027 definen una hoja de ruta muy clara: crecer por encima del mercado, mantener la excelencia operativa y seguir reforzando nuestra posición financiera, lo que nos permitirá incrementar el dividendo e integrar nuevas compañías. El entorno seguirá siendo dinámico y exigente, pero contamos con las capacidades, el posicionamiento y el equipo necesarios para seguir creando valor», añadió el consejero delegado.

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Ya antes de la adquisición de Aludec, CIE Automotive contaba con una sólida base industrial en Galicia al disponer de una planta en O Porriño, donde está CIE Denat, y otras dos en San Cibao das Viñas, en Ourense, donde opera con ACS Ibérica y CIE Galfor. Precisamente en este última invirtió recientemente para diversificar y aumentar producción con una nueva línea de forjado de aluminio.