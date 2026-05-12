Ciudades aeroportuarias
Barceló y Hyatt, elegidos por Aena para desarrollar hoteles en los aeropuertos de Madrid y Barcelona
Los establecimientos contarán con más de 300 habitaciones y una categoría de 4 estrellas
Barceló y Hyatt se posicionan como las cadenas mejor situadas para construir y explotar los futuros hoteles de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, según ha anunciado Aena. El gestor aeroportuario lanzó en octubre del año pasado el proceso de licitación de los primeros desarrollos hoteleros en los aeropuertos españoles y prevé aprobar la adjudicación definitiva en su próximo consejo de administración, que se celebrará el martes 26 de mayo.
Tras la apertura de las ofertas, Aena ha revelado que en el caso del aeropuerto madrileño, la empresa mejor situada es Barceló, con 26 millones de euros de aportación adicional y un canon variable del 19%, mientras que en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, la mejor oferta corresponde a la empresa Momentum (de la mano de Hyatt), con una aportación adicional total de 9 millones de euros y un canon variable del 10,6%.
En ambos casos, los hoteles tendrán una categoría predominantemente de cuatro estrellas, contarán con un mínimo de 300 habitaciones y ofrecerán servicios complementarios como restauración, salas de conferencias, zonas comerciales y gimnasio. En el aeropuerto de Madrid-Barajas, el hotel se ubicará en la actual terminal 2 y tendrá una edificabilidad aproximada de 18.400 metros cuadrados, mientras que en Barcelona-El Prat se situará frente a la actual T2 y tendrá unos 20.000 metros cuadrados de superficie construida.
Aena afirma que los datos del concurso demuestran el "gran interés" que despiertan estos proyectos y la "confianza del mercado" en el potencial desarrollo de las ciudades aeroportuarias. La adjudicación supone un derecho real de superficie de 75 años para la construcción y explotación de la instalación hotelera, cuyo diseño será "flexible", aunque respetando los "criterios urbanísticos y de sostenibilidad" definidos por el gestor aeroportuario.
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