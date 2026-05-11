Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Patrón LanchaRueda sobre el HantavirusAve GaliciaPasado Castrexo CíesSede Ibermutua VigoTransformación Avda Madrid VigoSecuestro ViguésObras comunidad
instagramlinkedin

Beneficios empresariales

Telefónica Brasil gana un 19,2% más en el primer trimestre, hasta 219 millones de euros

Reafirma su compromiso de repartir al menos el 100% del beneficio neto de 2026 al accionista, con 1.214 millones de euros ya comprometidos

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica / TELEFÓNICA - Archivo

EP

MADRID

Telefónica Brasil obtuvo un beneficio neto de 1.261 millones de reales (casi 219 millones de euros al cambio actual) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 19,2% más que los 1.058 millones de reales (184 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, según las últimas cuentas publicadas por la compañía.

La filial brasileña de Telefónica, que opera bajo la marca Vivo, facturó 15.457 millones de reales (2.682 millones de euros) entre enero y marzo de 2026, es decir, un 7,4% más que los 14.390 millones de reales (2.497 millones de euros) que ingresó en los tres primeros meses del ejercicio previo.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) entre enero y marzo de 2026 se situó en 6.209 millones de reales (1.077 millones de euros), un avance interanual del 8,9% en comparación con los 5.704 millones de reales (989 millones de euros) del primer trimestre de 2025.

Telefónica Brasil ha reafirmado su compromiso de distribuir al menos el 100% del beneficio neto de 2026 al accionista, con 7.000 millones de reales (1.214 millones de euros) ya comprometidos.

La compañía ha consolidado su liderazgo en infraestructuras, con su red 5G presente en 905 ciudades (71% de la población brasileña) y su red de fibra alcanzando 31,5 millones de hogares y empresas.

Noticias relacionadas

La 'teleco' presidida por Marc Murtra se concentra en sus cuatro mercados 'core' --España, Reino Unido, Alemania y Brasil--.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
  2. Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
  3. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  4. La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
  5. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  6. La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
  7. Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
  8. A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años

La UE impondrá sanciones a colonos israelíes violentos por primera vez desde 2024

La UE impondrá sanciones a colonos israelíes violentos por primera vez desde 2024

Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo

Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo

Localizan en una casa "okupa" de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira

Localizan en una casa "okupa" de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira

Una embarcación se encuentra navegando sin rumbo en Chapela, su patrón es encontrado sin vida

Giráldez: «Estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo»

Giráldez: «Estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo»

Fuerte viento en el puerto de Granadilla

Santi López sufre un esguince en el hombro y será baja lo que resta de temporada

Santi López sufre un esguince en el hombro y será baja lo que resta de temporada
Tracking Pixel Contents