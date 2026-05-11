Stellantis Vigo capea la coyuntura del sector y eleva la producción un 2% en el primer trimestre

La automoción está sometida a todas las tensiones globales, ya sean políticas o de suministros, cambios normativos o puras tendencias que afecten al mercado y la demanda. Una realidad que obliga al sector a pelear y a reinventarse constantemente, aunque no siempre es suficiente. Las guerras, los aranceles o la competencia de los fabricantes chinos y países low cost está dejando un agujero en el sector europeo en los últimos meses. Y España, segundo productor por detrás de Alemania, no es ajeno a la situación. El año pasado la producción de vehículos del país cayó un 4,3% (hasta las 2.274.026 unidades), y en el primer trimestre de este 2026 la tendencia sigue siendo negativa, con un 2,9% menos (573.529). Vigo, en cambio, sigue siendo un oasis. La factoría de Stellantis capea la coyuntura y llegó en estos primeros tres meses a 141.500 unidades, casi un 2% más.

La patronal de fabricantes de vehículos (Anfac) comunicó el pasado 21 de abril los datos generales de las fábricas españolas. Aunque en marzo se logró un leve repunte (un alza de un 1,1%), no fue suficiente para lograr equiparar las cifras de los tres primeros meses con los de 2025. La asociación achacó los números a la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos electrificados y también a la baja demanda de los países receptores de los vehículos fabricados en España, principalmente en Europa.

Stellanis Vigo, de momento, vuelve a desafiar las circunstancias y a mostrar la capacidad de resiliencia que le ha acompañado prácticamente desde que Citroën Hispania se asentó en la ciudad hace casi 70 años. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, Balaídos logró mantener una producción estable entre enero y marzo, con una media de algo más de 47.000 vehículos al mes para quedarse en 141.508 coches entre el Peugeot 2008 y toda la familia de furgonetas K9. En concreto, y como es habitual, el 60% correspondió a los vehículos comerciales ligeros de las seis marcas (Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhal, Fiat y Toyota), con casi 88.300 furgonetas, mientras que el resto lo protagonizó el exitoso todocamino.

La cifra supone un avance del 1,95% respecto a los aproximadamente 138.800 vehículos que se firmaron en el primer trimestre de un 2025 que culminó con el récord de producción en la planta, con 559.427 unidades. De mantenerse la media todo el año, la cifra a final de curso se quedaría en 564.000 (el promedio de los 12 meses del año pasado estuvo en 46.618 coches) y Balaídos volvería a pulverizar sus registros.

Del éxito a final de año dependerá de la estabilidad en la producción. De hecho, las cifras pudieron ser todavía mejores si la normalidad no se hubiese visto alterada este año a raíz de los fuertes temporales que azotaron la península. Las tormentas provocaron que algunos componentes no llegasen a Vigo y pese a que los proveedores se afanaban en hacer acopio y enviar piezas por avión, la dirección se vio forzada a suspender varios turnos ya desde finales de enero. Más recientemente, la empresa también anuló el turno previsto para el sábado pasado «por dificultades en el aprovisionamiento de componentes», en este caso para el que se programó en el Sistema 1 (el que ensambla el Peugeot 2008).

Resultados

Los buenos datos de Balaídos coinciden con la vuelta a beneficios de Stellantis. Una situación que, salvo en el caso de Renault y Seat, no ha sido común entre las principales compañías del sector en Europa. Sobre todo, entre las empresas alemanas del sector, como Grupo Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz, que recortaron sus ganancias un 28,4%, un 23% y un 17,2%, respectivamente.

Para el consejero delegado de Next Mobility, Javier Goikoetxea, la situación de las empresas europeas para los próximos meses puede ser «un drama». «Si la cosa ha ido así en el primer trimestre, puede ser peor después. La fuerte competencia china y la sobrerregulación han traído consecuencias negativas para el sector», afirmado el experto en declaraciones a Europa Press.