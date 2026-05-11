El precio de los nuevos alquileres no toca techo y alcanza 721 euros en Vigo y 711 en Pontevedra, las ciudades más caras

El precio de los alquileres en la comunidad gallega continúa al alza. Con un total de 7.423 contratos firmados en el primer trimestre del año, el precio medio de los arrendamientos alcanzó en marzo los 605,8 euros, un 6,8% más que en el mismo mes de 2025. De las siete grandes ciudades de Galicia, Vigo y Pontevedra se sitúan como las más caras a la hora de acceder a una vivienda en alquiler. 721,3 y 711,1 euros respectivamente, según los datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Se consolida así el sorpaso de ambas localidades a A Coruña, que históricamente arrastraba el coste más elevado.

La ciudad herculina desciende en la clasificación y pasa a liderar el tercer puesto tras ser declarada zona de mercado residencial tensionado por petición del ayuntamiento a la Xunta. La declaración permite a los propietarios de los inmuebles que bajen los recibos ser beneficiarios de incentivos fiscales. A causa de ello, es la zona que menor variación presenta en las rentas con respecto al primer trimestre de 2025. A fecha de hoy, vivir en la urbe supone un gasto medio mensual de 704,8 euros. Además, el número de fianzas correspondientes a nuevos contratos decae un 16,8%. También Pontevedra presenta una caída similar, prácticamente el 15%.

Santiago es la siguiente ciudad en la lista, después de A Coruña, donde los inquilinos pagan una media de 652,5 euros mensuales. Le sigue Ferrol, donde el alquiler se sitúa en los 589,3 euros, un 12,4% más que en el mismo periodo de 2024. A la cola se encuentran Lugo (557,2 euros) y Ourense (579,2 euros).

El acceso a una vivienda en alquiler se dificulta a medida que el tiempo avanza. A nivel general, el precio medio de los alquileres se encareció un 3,4% en 2024 en la comunidad con respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en función de las declaraciones del IRPF proporcionadas por la agencia tributaria. Los nuevos contratos presentan una subida significativamente superior a los ya existentes. Un 9% frente a un 2,6% en el caso de las renovaciones. Las cifras ascienden al 20% y 7%, respectivamente, si se toma como referencia el año 2021.

Los edificios presentan una mayor subida que las viviendas unifamiliares. Mientras que las residencias colectivas sufrieron un alza del 3,5%, las casas se sitúan ocho décimas por debajo. Con relación al año 2015, cuando el precio de los alquileres cambia de tendencia y comienza a incrementar, las rentas de los alquileres en edificios son un 19% más caras. Un 13% más en el caso de las casas. En aquel entonces, la media de los alquileres gallegos era de 363 euros mensuales, un 39,1% menos que en 2025, que se cerró en 596,1 euros, según el IGVS.

Por provincias, A Coruña es la que registra un mayor aumento anual tanto en las cuotas de los nuevos contratos como de los ya existentes, un 9,7% y un 2,9% más, respectivamente. En general, un 3,7% más en el último año, y un 9,11% en comparación con 2021. Por contra, Ourense fue la que menos variación presentó: un aumento del 7,4% en los nuevos acuerdos y un 1,9% en los antiguos.

Los municipios de la región más afectados por el incremento fueron Ames (5%), Foz (4,6%) y los concellos de Cambre, Carballo, Tui, Lugo y Sarria (4,2%). En el extremo opuesto se sitúan Barbadás (1,3%), Baiona (2%), Sanxenxo y Marín (2,2% en ambas localidades).