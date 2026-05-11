La huelga del comercio del textil vuelve a bajar la persiana de las tiendas de ropa
Las trabajadoras han realizado hoy una nueva jornada de paro para reclamar la renovación de su convenio laboral
Empleadas del comercio del textil han vuelto a reclamar este lunes con una jornada de huelga convenios específicos provinciales y autonómicos y han rechazado las propuestas de la patronal textil ARTE de un convenio estatal. La manifestación ha sido convocada por el sindicato CIG para reclamar la renovación del convenio laboral, caduco, por uno nuevo con mejores condiciones, han indicado fuentes sindicales.
La huelga tiene lugar después de varias jornadas de paro y movilizaciones en los últimos meses con elevado impacto en varios comercios y centros laborales de grandes cadenas comerciales como Inditex, Mango, H&M, Primark, Cortefiel, Bimba y Lola, Uniqlo, Calzedonia o Kiabi en diversas ciudades de Galicia. Esta mañana en Vigo, trabajadoras del sector han llevado sus protestas al Centro Comercial Vialia, entre otros puntos.
Representantes sindicales han trasladado la voluntad de conseguir un convenio laboral diferente al propuesto por la patronal textil ARTE, que pretende imponer uno de ámbito estatal, por considerar que eso perjudica a miles de trabajadoras del sector textil en Galicia, tanto en condiciones salariales como laborales.
Las mismas fuentes indicaron que la diferencia podría ser de una pérdida de unos dos mil euros anuales para las empleadas, en su mayoría mujeres, del sector del comercio de prendas textiles.
Representantes de CIG impulsaron hace un mes un encierro en la sede de la patronal Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en Santiago de Compostela y concentraciones en Vigo y Pontevedra para rechazar el preacuerdo alcanzado por ARTE con los sindicatos CCOO y Fetico para un convenio estatal para las grandes cadenas de textil y calzado.
Fuentes sindicales han señalado que las especificidades para Galicia del convenio textil que promueven CIG y UGT podría también ser objeto de negociación en el País Vasco y otros puntos de España.
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