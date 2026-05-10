Zyon Galicia se afianza como astillero con 17 barcos en cartera y el grupo amplía instalaciones

El BOE recogía el 4 de mayo la formalización de un contrato para dotar a la Armada de unas embarcaciones especiales. No son grandes fragatas, patrulleros o buques logísticos. No es, en definitiva, una de esas noticias que acaparan portadas. La adjudicación de este pedido, recogida por FARO, sí supone sin embargo un salto importante para una pyme del naval vigués. Los cinco barcos de recogida de residuos para los Arsenales y Bases Navales es el contrato más grande de la historia del pequeño astillero Zyon Galicia, firma que en los últimos años ha consolidado su proyecto de producción de embarcaciones y que se prepara para crecer, como lo hace su matriz, Foproma Metal (FMetal). En total, cuenta con pedidos para producir y entregar 17 unidades de distinta tipología, aunque principalmente vinculadas a la seguridad, vigilancia o salvamento, sector al alza.

La historia de Zyon Galicia se remonta a 2009, cuando se creó a partir del grupo que pilota la calderera FMetal. Eso sí, su actividad como astillero no se inició hasta 2014, momento en el que pasó a engrosar la lista de las pequeñas atarazanas que acoge el naval del sur gallego. Comenzó «muy tímidamente», haciendo al principio «sobre todo pangas y speedboats» hasta que pasaron a hacer «unidades para salvamento». «Y luego ya vinieron las demás», comenta Ángel Torres, jefe de taller que lleva en la firma desde 2012.

Torres y el resto del equipo trabajan en el polígono industrial de Amoedo, en Pazos de Borbén, en unas instalaciones que son el epicentro de las cuatro empresas que conforman el grupo (junto a Yacht Port Marinas y ab8 Marine). Allí es donde nacen sus embarcaciones profesionales, principalmente realizadas con casco de aluminio, y donde está diversificando.

Además de barcos de trabajo o de vigilancia, produce tres unidades de pasaje

A las cinco embarcaciones firmadas con la Armada por 3,9 millones de euros (impuestos incluidos), Zyon Galicia suma tres unidades por otros 1,5 millones para la Generalitat de Catalunya (destinados a vigilancia de parques naturales en las aguas frente a la provincia de Girona), otras dos embarcaciones para Sasemar (con destino a la Cruz Roja) por 350.000 euros o cuatro patrulleras de intervención fluvial para África, de las que tres son para Mauritania y otra para Senegal.

En relación a este último pedido, valorado también en algo más de 350.000 euros, el mes pasado Torres y el ingeniero Víctor Manuel Sanromán testaron en aguas de la ría de Vigo la unidad para la Gendarmerie Nationale senegalesa. «Es muy funcional, manejable, estable... tiene un casco bastante plano y consigue la velocidad máxima de forma muy rápida», explica el jefe de taller.

El ingeniero Víctor Manuel Sanromán y Ángel Torres, jefe de taller de Zyon Galicia, en las pruebas de mar de una patrullera para Senegal. / Marta G. Brea

Las cuatro unidades son de unos 8 metros de eslora, superan los 30 nudos de velocidad y pertenecen todas al proyecto Garsi, siglas para Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención, que se centra en la región del Sahel. «Ya habíamos hecho otras antes y entendemos que quedaron contentos, aunque es la primera vez que trabajamos para estos países», concreta Torres, que resalta que para él y para Zyon «es un orgullo» saber del éxito de su modelo de patrullera.

Pasaje y colaboración

Aunque el astillero no solo produce barcos de trabajo o de vigilancia. También ha dado el paso a las embarcaciones de pasaje. A las 14 unidades mencionadas, el astillero de Amoedo suma otras tres más grandes: el primero es uno de 15 metros de eslora, con propulsión eléctrica y que fue encargado por el Ayuntamiento de Soria por cerca de 620.000 euros. Corresponde a una licitación lanzada en 2024 y, aunque atravesó algunas dificultades vinculadas a Marina Mercante, en la ciudad castellanoleonesa lo esperan pronto para que pueda cubrir los 7 kilómetros de ruta fluvial turística para 60 personas por viaje.

Algo más compactos son los otros dos barcos, con capacidad para 50 personas (48 pasajeros) en sus dimensiones de 14 metros de eslora por 4,5 de manga. En este último caso, son encargos fruto de la colaboración que el astillero mantiene desde hace un tiempo con la coruñesa Elimat Equipamientos, fundada en 2008, especializada principalmente en barcos de aluminio y muy vinculada al sector de la acuicultura.

Cartel para la futura nave de la firma ab8 Marine, del grupo FMetal. / FdV

Para Torres, que dirige a más de una decena de personas en el taller, la clave del crecimiento está en que «los clientes destacan la calidad» de las embarcaciones de Zyon, así como «los acabados». Para ello es clave también tanto la participación de las auxiliares del sector, una decena en embarcaciones como la de Senegal, como la colaboración con las otras firmas dentro de FMetal. Grupo que ahora está creciendo.

Expansión

Y es que la nave que concentra los trabajos desarrollados por FMetal (para calderería pesada y ligera para naval y otros), Yacht Port Marinas (YPM, centrada en diseño y construcción de marinas y puertos deportivos) y Zyon tendrá al lado una nueva instalación para la más joven del grupo: ab8 Marine. En los últimos días ya se ha colocado el cartel en la parcela anexa en el polígono de Pazos de Borbén, gestionado en este caso por la Comunidad de Montes de Amoedo.

Surgida en 2024, se trata de una división para el diseño, fabricación y comercialización de equipos de varada, pórticos, grúas, carros o demás instalaciones necesarias en un muelle o pantalán. Su objetivo es complementar la labor del resto del grupo, entrando en aquellas marinas cuya construcción no partió directamente de su socia Yacht Port Marinas. Un paso más para consolidar el presente de un grupo que se acerca ya a su 25 aniversario.