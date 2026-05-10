«En Galicia hay cada vez más scaleups. Están generando mucho valor»

La misma madurez que el ecosistema emprendedor local gana con el paso de los años es la que ha adquirido The Way Startup Summit, que sigue consolidándose desde Vigo como el foro clave para las empresas de nueva creación del noroeste peninsular. Prueba de ello ha sido la decimoquinta edición del evento, celebrada este jueves y viernes en el Palacio de la Oliva, donde ha quedado patente que cada vez son más las caras que se dan cita en este encuentro. Y lo más importante, son rostros ya conocidos. Más de 1.500 participantes, 200 inversores, 100 ponentes y 50 startups que confluyeron en un mismo espacio a lo largo de dos jornadas. Que buscaron (y en muchos casos han conseguido) establecer sinergias y captar inversiones para crecer y pasar a la siguiente fase.

—The Way ha soplado 15 velas este 2026. ¿Qué balance hace de la edición?

—Creo que el balance lo hace la gente que participa, y la verdad es que cada año nos felicitan más. No a nosotros, sino al propio evento, y eso en gran medida es gracias al ecosistema gallego. Porque cada vez es más sólido.

—¿Se podría decir que el evento y el ecosistema han ganado madurez a la par?

—Sí. Cada vez hay más scaleups, empresas que ya se consolidan en el sector, que son referentes en sus ámbitos y que están generando mucho valor para Galicia. En esta edición reunimos a 15 de ellas, las mejores, con el objetivo de poder ayudarlas a dar el siguiente salto, a lograr esa serie A o a expandirse internacionalmente. Y esto era algo impensable cuando empezamos.

—Este año Uruguay ha sido el país invitado. ¿Qué ha influido en esta decisión?

—El año pasado fue Portugal y además hicimos el Investors Tour allí, así que este año tocaba hacer algo nuevo y más teniendo en cuenta el 15 aniversario. Uruguay ha sabido hacer una transferencia de conocimiento muy clara desde la universidad y los centros tecnológicos a las startups, y de ahí han salido varios unicornios, empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Por eso nos fijamos en ellos, para tratar de extraer lecciones de ese modelo.

Lalo García, director de The Way Startup Summit. / Pedro Mina

—En la edición anterior, The Way se puso como objetivo ayudar a las startups que se presentaron a captar 10 millones, con el propósito de que una de cada tres («entre el 30% y el 35%») lograse financiación. ¿Se logró?

—El objetivo de los 10 millones lo conseguimos, sí, y el de llegar al 35% de las empresas se quedó un pelín por debajo, pero mejoramos el del año anterior (cuando se fijó en el 25%). Se trata en todo caso de un éxito y creo que la clave está en que aquí el inversor ve al emprendedor y conoce su startup, pero también ve a su equipo y a otros inversores que ya le acompañan en el camino, sean fondos públicos o privados.

—¿Se atreve a dar una cifra para esta edición?

—Pues creo que no... [se ríe]. Como te decía, tenemos 15 scaleups y con que una de ellas consiga esa serie A, seguramente ya superaría de nuevo los 10 millones. Si tuviera que poner una cifra, la pondría muy alta, pero tampoco quiero ser excesivamente ambicioso. Las cosas tienen que seguir madurando.

—¿Hace falta más apoyo público al emprendimiento?

—Creo que no hay que mirar tanto a las administraciones, que hacen y han hecho mucho por este ecosistema. Una muestra de ello es este evento, que está apoyado por todas ellas: estatal, autonómica y local. El reto está en las corporaciones y en los propios inversores, en ser capaces de atraer más capital gallego.

Lalo García, director de The Way Startup Summit. / Pedro Mina

—Despiden este año una cita récord en participación, también a nivel internacional.

—Sí, aunque The Way es un evento que tiene un objetivo internacional relativo. Nuestro foco está sobre todo en generar ecosistema en Galicia y en el norte de Portugal, y ahí seguimos afianzando las relaciones. Eso no impide que tengamos sorpresas: este año ha venido un representante de la oficina de emprendimiento de Japón, y espero que el año que viene podamos hacer algo con ellos. También ha venido gente de Francia y de Brasil, y con todos hay que seguir tejiendo vínculos, pero sin perder nuestro principal foco.

—Un reto para la próxima edición y el mayor hito hasta ahora.

—El mayor hito es aguantar 15 años, creo que somos el decano de los eventos del emprendimiento. Y el reto es seguir creciendo, especialmente hacia el norte de Portugal. Creo que ahí hay un potencial enorme en sectores como el textil y muchas oportunidades de aprovechar su ecosistema tecnológico.