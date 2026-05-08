Los vinos de Rías Baixas mantienen su fortaleza en el mercado nacional en 2025: la DO, entre las diez más vendidas

Los vinos de la Denominación de Orixe Rías Baixas mantienen en 2025 su buen posicionamiento en el mercado nacional. Así se desprende del informe elaborado por la consultora NielsenIQ sobre El Mercado Español de los Vinos de Rías Baixas, presentado esta mañana al sector en el Pazo de Mugartegui, en un acto subvencionado por la Diputación de Pontevedra. Según los datos expuestos, Rías Baixas se consolida en el top ten de las denominaciones de origen más vendidas en España dentro de los canales de hostelería y alimentación. En concreto, ocupa la cuarta posición en valor y la octava en volumen, en un contexto marcado por un consumidor cada vez más atento al control del gasto, el cuidado personal y la moderación. El informe también señala que la generación boomer, integrada por personas de entre 60 y 87 años, es la que concentra el consumo de vino en España.

El secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Ramón Huidobro, fue el encargado de dar la bienvenida a cerca de medio centenar de profesionales del sector. Al acto asistieron, entre otros, el presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, y el diputado provincial de Turismo, Recursos Humanos e Servizos Centrais, Jesús Vázquez Almuiña, a quien Huidobro agradeció la colaboración de la Diputación en la elaboración del estudio.

Durante su intervención, Huidobro subrayó que «se está haciendo un buen trabajo por parte del sector» y destacó la labor de las bodegas en la comercialización de sus vinos. «Seguimos teniendo ese liderazgo en nuestro posicionamiento, seguimos creciendo en los mercados, crecemos en volumen, crecemos en valor, crecemos en alimentación y en el canal Horeca», afirmó. No obstante, el secretario general del Consejo Regulador también apuntó que existen territorios en los que la denominación aún puede reforzar su presencia. En este sentido, recordó que el Plan Director 2030 ya marcaba como objetivos el crecimiento en volumen, ventas y valor.

«Los datos que hoy nos han presentado indican que se está creciendo en ventas y en valor, pero creo que tenemos que seguir trabajando porque hay áreas en España donde tenemos la posibilidad de seguir introduciendo nuestros vinos», señaló Huidobro. Entre las zonas con mayor margen de crecimiento citó el área metropolitana de Madrid, Barcelona y Andalucía, además de la necesidad de reforzar la presencia en la cornisa cantábrica. A su juicio, Galicia y la zona de Levante son mercados donde Rías Baixas ya cuenta con un buen posicionamiento.

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Huidobro defendió además que el consumidor «acepta nuestro precio y acepta nuestra calidad», por lo que animó al sector a continuar avanzando con «más esfuerzo y más trabajo» para desarrollar nuevas propuestas, especialmente productos premium que permitan a la denominación seguir creciendo en segmentos de mayor valor.