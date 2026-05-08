La huella nueva de Parlevliet: la reina de la pesca pelágica toca Vigo a través de la compañía Nordpesca Holland

El buque arrastrero Annie Hillina es la construcción NB1119 del astillero turco Tersan; es un diseño de la oficina técnica noruega Skipsteknisk. Su capacidad, expresada en toneladas de arqueo bruto (GT o gross tonnage) es de 8.956, muy superior a la suma de los 21 buques que todavía conserva la flota gallega para operar en aguas comunitarias, y también por encima de la capacidad de los 3.672 barcos de artes menores censados en la comunidad. Es un gigante de 111,2 metros de eslora, un titán capaz de procesar 400 toneladas diarias de especies pelágicas a bordo. Acaba de incorporarse formalmente a las filas del grupo Parlevliet & Van der Plas (P&P), la mayor referencia global en pesca pelágica; el barco se encuentra en el puerto de Ijmuiden, esperando su estreno.

Parlevliet tiene una enorme red de participadas. En agosto de 2019 entró en el accionariado de Platvis, un grupo familiar (los Jonk) especializado en pescados planos y todo tipo de rebozados. Juntos asumieron también la propiedad de un grupo entonces belga, Nordpesca Europe, que sería trasladado a Países Bajos. Esta última sociedad, Nordpesca Holland BV, es la accionista única de una empresa que acaba de constituirse en Vigo, Nordpesca Holdco. Su administradora única, eso sí, es una directiva de la familia Jonk, Maria Jonk Cornelis, como consta en el Registro Mercantil. La firma, una sociedad limitada con 3.000 euros de capital desembolsado, tiene como objeto social la «adquisición y enajenación de acciones y participaciones representativas del capital social de cualquier tipo de sociedad». Nordpesca Holland ha participado con stand propio en las dos últimas ediciones de Conxemar.

«Nordpesca pertenece con orgullo al grupo P&P y a Platvis Holland B.V., actores reconocidos en la industria pesquera y de transformación de pescado», reza en su página web. «Con sede en Katwijk, P&P cuenta con más de 7.000 empleados en todo el mundo, y la mayor parte de sus pesquerías están certificadas por MSC», abunda. FARO ha tratado de contactar con su director para conocer los objetivos de esta nueva firma, sin éxito.

Esta huella de Parlevliet en suelo gallego, indirecta, es nueva. Pero tiene otra de gran calado, en este caso derivada de la toma de control, en el año 2010, de la armadora Pesquera Áncora a través de UK Fisheries Limited, compartida con el grupo islandés Samherji. Áncora es la armadora del buque de mayor capacidad de pabellón español, el Lodairo, un bacaladero con matrícula de Vigo de 86,1 metros de eslora y 4.290 GT. Posee la mayor proporción de cuota de bacalao que corresponde a España en aguas NAFO, especie que también faenan el Monte Meixueiro, Arosa Nueve y Egunabar, el primer arrastrero del país en instalar un bote rígido salvavidas.

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Parlevliet ha conseguido con los años expandirse verticalmente y cuenta con una imponente capacidad extractiva, pero también exhibe músculo en el segmento de elaborados. Entre sus subsidiarias están también las empresas Euro Baltic Fisch Verarbeitungs (con fábrica de procesado de arenque, reconvertida a otros productos tras el brexit), Heiploeg Internacional (la mayor proveedora de gambas de Europa), Doggerbank Seefischerei (gallineta nórdica o bacalao) o Compagnie Française du Thon Oceanique (CFTO).