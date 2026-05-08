Alimentación
La pontevedresa Yow Up! prevé ingresar más de tres millones en 2026 con sus yogures, cremas de queso y helados para mascotas
La firma irrumpe con fuerza en México y Estados Unidos, que se suman a la larga lista de 42 países donde ya distribuye sus comestibles para perros y gatos
Yogures, cremas de queso, kéfir e incluso helados, como un nuevo «PetFlurry» con toppings que recuerda al icónico McFlurry. La imaginación de la pontevedresa Yow Up! no tiene límites y así lo demuestran las 20 referencias de productos alimenticios para mascotas que llevan su sello, presentes en los supermercados de 42 países.
Su CEO y cofundador, Pablo Gómez, participó este jueves en The Way Startup Summit, donde atendió a FARO y avanzó que la compañía espera incrementar su facturación más de un 15% este año, con la mirada puesta en superar los tres millones de euros. La internacionalización es uno de los ingredientes secretos de la receta de éxito de la firma, que ha irrumpido con fuerza en México y Estados Unidos. El 60% de sus ventas proceden ya del exterior y es probable que en 2027 el continente americano rebase por primera vez en volumen de ingresos al europeo.
El peso exportador de Yow Up! (marca bajo la que se comercializan las elaboraciones de Dairy Pet) no deja de crecer, como lo hace su producción: cerca de seis millones de unidades entre raciones de comida, snacks y postres para perros y gatos. El modelo de negocio de la compañía, que externaliza la parte fabril, focaliza sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos comestibles, centrándose fundamentalmente en la I+D+i para lograr un alto grado de aceptación, próximo al 80%.
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