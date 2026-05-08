El Ibex 35 cae en la apertura y pierde los 18.000 puntos, pendiente del petróleo y los resultados

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con un descenso del 0,60%, lo que ha llevado al principal índice de la Bolsa española a perder la referencia de los 18.000 puntos. La jornada de este viernes está, de nuevo, marcada de nuevo por la evolución del precio del petróleo y por la presentación de resultados empresariales.

El barril de Brent, referencia en Europa, subía algo más de un 0,2% en los primeros compases de la sesión, hasta los 100,3 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba en torno a los 95 dólares por barril, prácticamente sin cambios.

La relativa estabilización del crudo se produce en un contexto de negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que su Administración continúa negociando con Teherán para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Oriente Próximo, al tiempo que subrayó que el alto el fuego “sigue vigente”.

En el plano empresarial, la sesión ha estado condicionada por la publicación de cuentas de varias compañías del Ibex. Ferrovial comunicó unas ventas totales de 2.098 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, su resultado operativo descendió un 60%, hasta los 197 millones de euros.

Amadeus, por su parte, registró un beneficio de 356,9 millones de euros entre enero y marzo, apenas un 0,4% más que los 355,3 millones obtenidos un año antes. La compañía señaló que la evolución de sus resultados se vio limitada por la situación en Oriente Próximo.

IAG también presentó sus cuentas del primer trimestre. El grupo aéreo obtuvo un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros, un 71% más que en el mismo periodo de 2025. La compañía indicó que antes del inicio del conflicto militar tenía alrededor de un 3% de su capacidad expuesta a la región del Golfo.

En paralelo, Iberia, excluida Level, informó de un beneficio de explotación antes de partidas excepcionales de 164 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone 27 millones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Acerinox, por último, volvió a beneficios en el primer trimestre del año, con un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones de euros, frente a las pérdidas de 47 millones registradas en el trimestre anterior. No obstante, la cifra supone una caída del 50% respecto al beneficio de 10 millones alcanzado en el primer trimestre de 2025.

Dentro del Ibex 35, las mayores subidas en la apertura correspondían a Amadeus, que avanzaba un 3,6%, seguida de Ferrovial, con un alza del 2,6%. También cotizaban en positivo Acciona Energía (+0,7%), Repsol (+0,5%) y Acciona (+0,2%).

En el lado contrario, IAG encabezaba los descensos, con una caída del 5,5%, seguida de Grifols, que cedía un 4,1%, y Acerinox, que retrocedía un 2,3%.

El tono negativo también predominaba en las principales bolsas europeas. El FTSE 100 de Londres y el Cac 40 de París bajaban un 0,8%, mientras que el Dax de Fráncfort retrocedía un 1,1% en los primeros minutos de negociación.

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En el mercado de divisas, el euro recuperaba terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1745 dólares. En deuda, el interés del bono español a diez años repuntaba hasta el 3,4%.