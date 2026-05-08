El encarecimiento de la vivienda dispara las nuevas hipotecas en Galicia a más de 140.000 euros de media y una cuota récord de 685 euros mensuales

En los pocos días que van de mayo, el euríbor consolida la racha alcista impulsada por la incertidumbre global y la más que probable subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) a partir del verano. Después de alcanzar en abril el 2,747%, su tasa más elevada desde septiembre de 2024, el indicador de referencia para las hipotecas a tipo a variable se sitúa en la media del mes actual claramente por encima, en el 2,846%. Se avecina otro encarecimiento de los préstamos que toque revisar. ¿Cuál será su evolución? Dependerá de si, finalmente, el equipo liderado por Christine Lagarde endurece la política monetaria para luchar contra el repunte de la inflación a causa de la energía y, por tanto, de qué ocurra con el conflicto en Oriente Medio.

Los efectos de la difícil coyuntura actual y todas sus amenazas para la economía se notan ya en el mercado inmobiliario. Bajaron las compraventas de vivienda en el primer trimestre. De momento muy poco, el 1,9%, hasta las 178.096. La caída es más acusada en Galicia: 6.437, el 11,3% menos que en el trimestre anterior y un 3% de recorte en comparación con el arranque de 2025. Los préstamos para la adquisición de pisos y casas evitan por el momento los números rojos, pero levantan el pie del acelerador. Aumentaron el 12%, con 133.618. Sí descienden Galicia, donde se formalizaron 4.769 créditos tras un descenso del 0,2% respecto al acumulado de enero a marzo del ejercicio pasado, según el balance que acaban de publicar los Registradores de la Propiedad.

Aunque lo que ocurra con los tipos de interés marcará el paso de la financiación, en el mercado hipotecario da de lleno el acelerón sin tregua de los precios de la vivienda. El metro cuadrado se encareció casi el 8% en el inicio de este 2026 en Galicia y cotiza a 1.740 euros. En el caso de vivienda nueva, el coste disminuyó el 12% (1.541 euros), pero el negocio inmobiliario en la comunidad se concentra sobre todo en inmuebles usados, donde los precios repuntaron otro 15,9% (1.801 euros).

Con viviendas cada vez más caras, el capital prestado por las entidades financieras no para de engordar. El importe medio en las hipotecas concedidas en Galicia durante el primer trimestre del año alcanzó los 140.927 euros, una cifra sin precedentes. Solo en los últimos doce meses medró en 21.300 euros, prácticamente el 18%. Y lo mismo sucede en el conjunto del país, superando los 172.400 euros. «El endeudamiento hipotecario por vivienda ha registrado el octavo ascenso consecutivo, consolidando la tendencia ascendente iniciada a finales de 2023, alcanzando el nivel máximo de la serie histórica», señalan los Registradores. El anterior pico se dio en 2007, con 121.288 euros aquí y 151.432 euros en el total nacional. «En la medida que el precio de la vivienda mantenga la senda alcista, acompañado de una relativa estabilidad de la superficie media transmitida, las cuantías alcanzadas darán lugar a nuevos máximos históricos —explican los expertos—. La intensificación del crecimiento del precio de la vivienda está siendo el factor determinante para provocar la reactivación de esta variable».

Cuantía media de las hipotecas en Galicia / Hugo Barreiro

También los tipos de interés contratados en los nuevos créditos se apuntan a la subida. Venían de siete trimestres seguidos de bajadas, pero en el inicio de 2026 repuntan ligeramente hasta el 2,99%. En Galicia rebotan hasta el 3,02%, con una notable diferencia entre las hipotecas a tipo fijo (2,84%) y las variables (3,52%).

«Los dos últimos años se han caracterizado por los descensos de tipos, compensando parcialmente el intenso crecimiento que se produjo con carácter previo», recuerdan los Registradores. La idea de una «relativa estabilidad» se ha visto truncada por el estallido del conflicto de EE UU e Israel con Irán y el efecto colateral en la energía, «provocando la correspondiente inflación, que es la antesala», recuerdan, a la subida del precio del dinero desde el BCE. Se esperan tipos más altos y «su efecto desfavorable sobre la actividad de compraventa». «La mayor incertidumbre está en la intensidad de esta nueva senda», advierten.

Cuota y plazo

¿Qué cuota se está pagando en las nuevas hipotecas en Galicia? El rebote de los tipos y el histórico importe medio para absorber el subidón de los precios de la vivienda lleva la mensualidad media en la comunidad a un récord de 685,3 euros, un 15,6% por encima del primer trimestre de 2025 (592,6 euros). Equivale a cerca de un tercio del salario medio en la comunidad. El plazo de amortización ronda los 24 años. «La tendencia previsible en los indicadores de accesibilidad es de cierto deterioro como consecuencia de la presión del crecimiento de los precios de la vivienda —apuntan los Registradores—. Los tipos de interés previsiblemente mantendrán una ligera tendencia ascendente. Por tanto, las dos vías para compensar el deterioro son el alza de los plazos de contratación y los crecimientos salariales, siendo previsiblemente insuficientes».

El miedo a lo que pueda venir cambia la dinámica en la contratación de los créditos. En busca de un mayor grado de cobertura ante posibles incrementos de los tipos de interés, las hipotecas a tipo fijo siguen arrasando en Galicia (69,8% de las operaciones suscritas en el primer trimestre tras un alza de medio punto) y ganan mercado en el resto del país, con un incremento del 3%, hasta el 67% del total.