Aliseda vende un parking junto a la plaza de España en Barcelona al 'rey' europeo de los garajes

Aliseda ha completado la venta del parking Mistral, ubicado a pocos metros de la plaza de España de Barcelona, a Saba, compañía perteneciente al grupo belga Interparking, el 'rey' de esta clase de activos en toda Europa con más de 800.000 plazas de estacionamiento y cerca de 8.000 puntos de recarga eléctrica, según avanzan fuentes de la operación, que se ha cerrado a un importe de 3,9 millones de euros.

El activo, una concesión, está ubicado en el número 99 de la Avenida Mistral, en la capital catalana, y cuenta con 420 plazas repartidas en tres plantas, aunque no son las únicas ya que suma 543, a pesar de que las 123 plazas restantes son propiedad de otros concesionarios. El vendedor comenzó a gestionarlo en 2024, cuando inició una puesta en orden técnica y operativa antes de iniciar el proceso de venta.

"El Parking Mistral opera en régimen mixto de rotación y abonados y cuenta con una concesión administrativa a largo plazo con el Ayuntamiento de Barcelona. Su ubicación —próxima a la Fira de Barcelona y a la Plaza de España, en pleno eje conector entre el centro urbano y el recinto ferial— le otorga una posición privilegiada dentro del mercado de aparcamiento de la ciudad", comentan fuentes de Aliseda

La operación de desinversión se articuló a través de un proceso ordenado y competitivo, que contó con la participación de operadores de aparcamiento a escala nacional, entre los que se impuso Grupo Saba, que pertenece a Interparking. "El resultado refleja tanto el atractivo intrínseco del activo como la capacidad de Aliseda para estructurar procesos de desinversión eficientes y orientados a maximizar el retorno para sus clientes", desarrollan las mismas fuentes, que destacan el "creciente interés" de los operadores especializados en ubicaciones consolidadas de grandes ciudades, "donde la escasez de oferta, la presión urbanística y la demanda sostenida generan un entorno favorable para la transmisión de concesiones de calidad".

¿Quién es Grupo Saba?

Grupo Saba es una compañía española especializada en la gestión y explotación de aparcamientos, que se creó como una escisión de Abertis para agrupar este negocio concesional. Hasta 2024, la compañía estaba controlada por Criteria en la práctica totalidad después de que en 2018 la Fundación La Caixa adquiriese el 49% entonces en manos de Torreal —brazo inversor del empresario Juan Abelló— y los fondos KKR y ProA Capital.

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Desde octubre de 2025, Saba, que estaba valorada en las cuentas de Criteria en 689 millones de euros, está integrada en Interparking, gigante europeo los aparcamientos controlado por AG —a través de AG Real Estate— y el fondo de pensiones holandés APG. La operación supuso (además de capital) fue un canje de acciones, ya que el brazo inversor del holding de origen catalán tomó una participación del 18% y entró en el consejo de administración. La empresa resultante dispone de más de 2.000 aparcamientos, cerca de 800.000 plazas y unos 8.000 puntos de recarga.