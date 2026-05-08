Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»

La propulsión eléctrica por respiración de aire (ABEP) desarrollada por la gallega Kreios Space representa un cambio de paradigma en la movilidad satelital. A diferencia de los motores convencionales, este sistema captura las partículas de aire residuales de la atmósfera, las transforma en plasma y así consigue generar impulso, permitiendo a los satélites operar en la órbita terrestre muy baja (VLEO), entre 150 y 300 kilómetros de altura.

«El siguiente hito será convertirnos en la primera empresa del mundo en validar un motor de este tipo», señaló este jueves uno de los cofundadores y CEO de la firma, Adrián Senar, en una entrevista con FARO antes de su participación en la mesa El futuro de la Defensa de The Way Startup Summit. La compañía prevé lograrlo a finales de 2027, con el objetivo de arrancar después la producción en serie de esta tecnología.

Kreios Space se ha mudado ya a sus nuevas instalaciones en el polígono de Porto do Molle, en Nigrán, donde cuenta con 800 metros cuadrados entre oficinas y una nave equipada ya con dos cámaras de vacío, a las que se sumará ahora una sala blanca. «Es un espacio que nos permite llegar a donde estamos», asegura el joven ingeniero, esbozando una sonrisa: «Se nos había quedado pequeño el anterior (en Bouzas) y este va por el mismo camino».

Adrián Senar, cofundador y CEO de Kreios Space, ayer en The Way Startup Summit. / Pedro Mina

A dos años vista, coincidiendo con su despliegue productivo, Senar prevé que necesitarán «unos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más» de superficie operativa, que tratarán de conseguir en la misma zona o en el área metropolitana de Vigo. Al mismo tiempo, la firma continúa incrementando su plantilla, que ya cuenta con 35 profesionales. El propósito es aumentarla más de un 40% en lo que resta de 2026 hasta alcanzar el medio centenar de empleos.

«Tenemos talento que viene de Boeing, desde Estados Unidos; de Thales, desde Inglaterra; y gente que viene de los mejores laboratorios de Francia. Y también talento nacional buenísimo, que es lo que nos permite dar la talla», remarca el CEO de Kreios Space.

Fundada en 2021 por seis ingenieros que se conocieron en la universidad, la compañía se encuentra en estos momentos en fase pre-revenue respecto a su producto final (sin generar aún ventas), aunque cuenta con contratos de desarrollo tecnológico con entidades de renombre como la Agencia Espacial Europea. La startup gallega ha levantado además dos rondas de inversión, la última de ocho millones de euros liderada por el fondo de innovación de la OTAN, y es actualmente la única empresa española que ha logrado este tipo de inyección.

«En Galicia estamos siendo capaces de atraer talento de talla mundial», constata Senar, que se apoya en la calidad de vida que ofrece la comunidad y en un proyecto pionero a nivel mundial para convencer a los nuevos expertos que incorpora a su equipo. «Cuando a un ingeniero le cuentas que viene aquí a crear algo que nunca ha hecho nadie, que parece ciencia ficción, le cambia la cara. Eso hace que quieran venirse», admite.