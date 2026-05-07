The Way convierte Vigo en la capital del emprendimiento con 200 inversores, 50 startups y más de 1.500 asistentes

The Way Startup Summit ha arrancado por todo lo alto en el Palacio de la Oliva con medio centenar de firmas emergentes, 100 ponentes, 200 inversores y 1.500 participantes que entre hoy y mañana convertirán Vigo en la capital del emprendimiento del noroeste español. «Vemos que cada año se invierte más en las startups que presentáis», ha asegurado el director del evento, Lalo García, durante su inauguración, celebrando «la suerte» de llevar ya 15 años impulsando la innovación.

En el acto de bienvenida estuvo presente el conselleiro de Emprego, José González, que puso en valor el «efecto multiplicador» de la colaboración público-privada a la hora de ayudar a desarrollar el ecosistema emprendedor. «Eventos como este reflejan la Galicia que somos y la Galicia que quiere ser», indicó, además de ensalzar el «emprendimiento que está en las comarcas, en las villas y en los sectores tradicionales, que también tiene potencial de crecimiento».

The Way Startup Summit se inauguró esta mañana en el Palacio de la Oliva. / Pedro Mina

También intervino el delegado de Zona Franca, David Regades, que ofreció su entidad como «herramienta» para impulsar las empresas de nueva creación en tiempos de incertidumbre. Entre sus posibilidades, citó los ocho millones de metros cuadrados de los que dispone el Consorcio, donde ya hay instaladas 700 empresas, siete parques empresariales y cinco centros de negocios. «The Way es un modelo de éxito», destacó asimismo sobre el evento, «un punto de encuentro del emprendimiento de todo el noroeste peninsular».

«Hay mucho potencial en el ecosistema gallego, lo vemos cada vez que venimos y los números lo demuestran», subrayó por su parte la consejera delegada de Enisa (Empresa Nacional de Innovación), Carolina Rodríguez, que tendió la mano a los emprendedores gallegos para convertir sus ideas en empresas a través del principal instrumento de apoyo de su entidad: los préstamos participativos. «Estamos aquí para ayudaros a generar nuevos proyectos empresariales», insistió.

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Alberto Gago, director general de Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), destacó también el papel de The Way como «un evento clave, importante, en el que podemos aprender muchas cosas», entre ellas «hacer negocios cada vez más innovadores».