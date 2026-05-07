BUSCADOR | Oferta de empleo público 2026: cómo se distribuyen las 37.000 plazas publicadas en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la oferta de empleo público (OEP) del año 2026, con un total de 37.017 plazas. El Gobierno dio luz verde esta semana en su Consejo de Ministros la disposición que recoge los empleos para funcionario y personal laboral que convocará para este ejercicio la Administración General del Estado (AGE) y las Fuerzas Armadas.

De las plazas anunciadas para la AGE, 20.541 serán de nuevo ingreso, es decir, se crean de cero y puede acceder a ellas cualquiera que se presente y gane la oposición, y luego hay otras 6.345 para promoción interna, es decir, para gente que ya esté en la administración con plaza y quiera promocionar profesionalmente.

La oferta de este año es ligeramente superior a la del año anterior y está por debajo de la de 2023, que fue la más abultada de la serie histórica. En 2025, las plazas presupuestadas fueron un total de 36.588, si se cuenta AGE y Fuerzas Armadas. Este año son unas 500 más, un total de 37.017 plazas.

Como marca la ley para este tipo de procesos, hay un porcentaje de plazas reservado para personas con alguna discapacidad acreditada. Según lo establecido en el Real Decreto 387/2026, la oferta de empleo público reserva un 10 % de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad. Esta reserva se distribuye de la siguiente manera: un 2% se destina específicamente a personas con discapacidad intelectual y el 8% restante a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La lista de plazas ofertadas no incluye destinos en los servicios gestionados por las comunidades autónomas o municipios, pues deberán ser estos entes los que saquen y concreten sus propias ofertas de empleo.

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¿Cuándo se irán convocando las plazas?

El calendario de cada proceso ya depende de la institución que lo convoque y se comenzará a conocer en las próximas semanas o meses. De todas formas, la normativa general establece que las convocatorias de los procesos selectivos deben publicarse en el mismo año natural de la publicación de la oferta de empleo público en el BOE. Es decir, debieren ir saliendo durante este 2026.

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No obstante, una cosa es anunciar el proceso y otra cosa es ir convocando las pruebas. Para eso, cada institución tiene un plazo de dos años para, una vez publicadas, ejecutar las convocatorias. Los órganos de selección están obligados a hacer público un cronograma orientativo que detalle las fechas de realización de las distintas pruebas del proceso.