MO Global Eyewear (Multiópticas) dispara sus ingresos un 7,5% y suma 19 tiendas en España
La óptica pone el foco en su expansión internacional a mercados clave como México y Perú, donde ya cuenta con cuatro tiendas
Monique Zamora Vigneault
MO Global Eyewear, conocido bajo la marca Multiópticas, pisa el acelerador internacional. El tirón de las ventas de lentes progresivas y de contacto llevaron a la compañía a elevar sus ingresos un 7,5% en el último ejercicio, según ha comunicado la empresa este jueves. En el último año, la compañía logró alcanzar un nuevo hito, con 556 tiendas esparcidas por todo el país tras inaugurar 19 nuevas sucursales a lo largo del último ejercicio, en plena expansión de su negocio en Latinoamérica y Europa.
Estos resultados se producen en un año clave para la estructura de capital. La compañía ejecutó una ampliación de capital de 45 millones de euros en el último ejercicio. El crecimiento del negocio también se ha observado en la plantilla. El grupo incorporó a 20 especialistas en su sede central a lo largo del ejercicio de 2025, lo que elevó la plantilla total a 2.300 personas.
Carlos Crespo, consejero delegado de MO Global Eyewear, ha valorado positivamente los resultados del último ejercicio y destaca a 2025 como “clave” para la empresa, sobre todo en el ámbito de las lentes progresivas.
La compañía ahora pone el foco en su expansión internacional en Europa y Latinoamérica, donde ha inaugurado dos sucursales en México y Perú respectivamente. “Encaramos 2026 con la ambición de llevar nuestra propuesta de valor en salud visual y auditiva a nuevos mercados, apoyándonos en la innovación tecnológica como valor diferencial”, concluye Crespo.
La compañía también ha tenido cambios en su composición. MO Global Eyewear fichó a Jorge Molares Agrelo como director general y Jorge Rodríguez Martín como director general de audiología y movimientos estratégicos en este periodo.
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