El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga

El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio colectivo. Los trabajadores del sector afrontan este jueves la primera jornada de huelga, con una manifestación que ha salido a las 9 horas del astillero Armón. Discurrirán por las calles Coruña y Camelias, llegando al Ayuntamiento, para luego ir hasta la Delegación de la Xunta en Praza da Estrela.

Unos 33.000 trabajadores de la provincia están llamados a los primeros tres paros, a los que prevén sumar otras tras jornadas de huelga si no se llega a un acuerdo.

Ellos esperan que el 100% de los empleados secunden la huelga, ante las condiciones «muy duras» que sufre el sector.

Otras tres jornadas de huelga

Las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras (CC.OO.) y CIG planean otras tres jornadas de huelga los días 19, 20 y 21 de mayo de no conseguir un acuerdo de convenio tras los tres primeros paros que se llevarán a cabo este jueves día 7, el 13 y el 14 de este mes.

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Estas jornadas de huelga coincidirían con la organización de la Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia), que se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo entre el 19 y el 21 de mayo.