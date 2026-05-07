El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
Los trabajadores del sector afrontan el primera día de protestas con una manifestación que partió de Armón y culminará ante la Delegación de la Xunta en Vigo
El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio colectivo. Los trabajadores del sector afrontan este jueves la primera jornada de huelga, con una manifestación que ha salido a las 9 horas del astillero Armón. Discurrirán por las calles Coruña y Camelias, llegando al Ayuntamiento, para luego ir hasta la Delegación de la Xunta en Praza da Estrela.
Unos 33.000 trabajadores de la provincia están llamados a los primeros tres paros, a los que prevén sumar otras tras jornadas de huelga si no se llega a un acuerdo.
Ellos esperan que el 100% de los empleados secunden la huelga, ante las condiciones «muy duras» que sufre el sector.
Otras tres jornadas de huelga
Las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras (CC.OO.) y CIG planean otras tres jornadas de huelga los días 19, 20 y 21 de mayo de no conseguir un acuerdo de convenio tras los tres primeros paros que se llevarán a cabo este jueves día 7, el 13 y el 14 de este mes.
Estas jornadas de huelga coincidirían con la organización de la Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia), que se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo entre el 19 y el 21 de mayo.
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