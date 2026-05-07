El metal de Pontevedra paraliza la actividad en astilleros, auxiliares y otras actividades del sector en el primer pulso a las patronales por el nuevo convenio

Naves vacías, miles de manifestantes, mucho ruido y algún que otro incidente. Es el escenario que deja en la ciudad olívica la primera jornada de huelga en el metal debido a la falta de consenso en la negociación del nuevo convenio colectivo de la provincia de Pontevedra, que afecta a unos 33.000 trabajadores. «Una jornada histórica», bajo el punto de vista de los sindicatos, que paralizó la actividad en la mayoría de las empresas, especialmente en la construcción naval y en firmas auxiliares. «La gente de obra salió toda más o menos, por lo que estamos parados hoy», señalan desde Astilleros Cardama. «Los nuestros, menos oficina todos a la huelga», reconocieron desde Montajes Cancelas. «Estamos solo con actividad en oficinas y mayoritariamente en remoto», expuso el director de una de las principales proveedoras de maquinaria de cubierta. En compañías como Metalships, con convenio propio, el personal propio «ha podido acceder», y también han trabajado las auxiliares que no pertenecen al convenio del metal. «El resto, todo parado», constatan desde la empresa de Grupo Rodman. Una afirmación constante en todas las compañías vinculadas al sector consultadas ayer por FARO.

Al grito de frases como «convenio digno para el metal» o «patronal escucha, el metal está en lucha», los manifestantes iniciaron la protesta en Vigo rodeados de un amplio despliegue de unidades antidisturbios. Las tres centrales sindicales (CC OO, UGT y CIG) participaron de forma conjunta. Partieron de los astilleros Armón a las 9.20 horas, poniendo rumbo al Concello, donde se reunieron los piquetes. Varios vecinos se asomaban a los balcones al escuchar las reivindicaciones y debido al gran barullo provocado, en gran medida, por los petardos. La ruta finalizó con una asamblea en la delegación de la Xunta.

Esta primera jornada de paro contó con un seguimiento del 95%, según las centrales. Un dato muy alejado del recogido por las patronales (el 55%), que subrayan que «si no fuera por la actuación de los piquetes, no se superaría el 25%». Fito Otero, portavoz de CC OO en la mesa negociadora del acuerdo provincial, calificó este primer paro como un «éxito total» y agradeció a los piquetes que «desde las cinco de la mañana asistieron a todos los polígonos industriales» con el fin de verificar que no se activaba la producción en las empresas. «Tenemos que ser respetados y las condiciones se pelean en la calle, como siempre», proclamó Otero.

Xulio Fernández, secretario comarcal de CIG-Industria de Vigo, destacó «la unidad y el apoyo» mostrado durante esta primera cita. «La patronal, ante esta movilización, lo tendrá que valorar y sentarse a negociar de una manera realista y sin imponer sus condiciones», apunta. El sindicalista reclama «que se quiten los topes para garantizar el poder adquisitivo», en relación con la revisión del IPC (que actualmente están fijados en un 2%). Entre otras medidas que las asociaciones sindicales consideran «necesarias para el sector» se encuentran la subrogación, la regulación de los fijos discontinuos, la subcontratación a un solo nivel o la posibilidad de realizar jornada continua para paliar el estrés térmico durante la temporada estival.

Marta G. Brea / Cedido

«Voluntad de diálogo»

«Perplejos, asombrados y decepcionados». Así se afirman sentir desde la parte empresarial ante las convocatorias de paro organizadas por los sindicatos. Se mantienen firmes en que resulta «totalmente incomprensible» que no se haya podido adoptar ya un preacuerdo, especialmente tras la propuesta de una subida salarial del 14,5% (un 5% en este 2026). También muestran su preocupación por cómo los trabajadores «van a recuperar esto, sobre todo teniendo en cuenta que cada día de huelga supone la pérdida del 0,5% de su salario anual».

Aunque no hubo incidencias de extrema gravedad, sí que tuvieron lugar algunos "actos vandálicos puntuales", según las patronales, como la quema de contenedores, que obligaron a los bomberos y a la Policía Local a intervenir. Asime, Atra e Instalectra también constatan pinchazos en ruedas en diversos vehículos, «lo cual empaña el carácter de la movilización».

A pesar de estos hechos, «la parte empresarial quiere dejar claro que sigue convencida en que la única vía de resolución es la negociación». Afirman mantener «voluntad de diálogo» para alcanzar una solución y se muestran dispuestos a establecer algunas mejoras adicionales a las ya propuestas, así como a retomar las mesas negociadoras «este mismo lunes» si las centrales cancelan las siguientes huelgas, previstas para el 13 y 14 de mayo.

Próximas protestas

La respuesta de los sindicatos es contundente: continuarán adelante con las jornadas de la próxima semana y confirman tres días más de paro el 19, 20 y 21 de este mes, coincidiendo con la Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia). De cara a estas próximas movilizaciones, las patronales esperan «que no se repitan las salvajadas que hubo en su día en la feria Mindtech», hacen hincapié en la «mala imagen que se está transmitiendo del sector» e instan a los trabajadores del sector a no apoyar las decisiones de los sindicatos y a «que reconozcan las propuestas e incrementos» que se ofertaron en la mesa negociadora.