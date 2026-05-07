El gigante armamentístico Rheinmetall se lanza a la compra del astillero German Naval Yards y competirá con Thyssenkrupp

Los gobiernos de Alemania y Países Bajos abandonaron su ADN frugal, al menos temporalmente, durante la pandemia del coronavirus. Con la actividad bajo mínimos y graves tensiones de tesorería, Berlín y Ámsterdam no dudaron en aprobar rescates de astilleros y auxiliares con fondos covid, incluso sin notificarlo a las autoridades comunitarias. Países Bajos no solo evitó entonces la quiebra del astillero Royal IHC –con 400 millones de fondos públicos–, sino que acudió también en auxilio de otras múltiples empresas del naval: Damen Shipyards, Royal Huisman, Thecla Shipyards, Veka, IHC Merwede Holding, ALP Maritime Services, Dekc Maritime o Ginton Naval Architects.

Alemania hizo lo propio con MV Werften o German Naval Yards Kiel (GNYK), y este último remataría en manos del grupo francés CMN Naval. Sucesor del astillero Howaldtswerke-Deutsche Werft, GNYK está especializado en embarcaciones de defensa y es el artífice de unidades militares como el submarino israelí Rahav (69 metros de eslora) o la fragata sudafricana SAS Mendi (121 metros). También de los históricos acorazados Helgoland, Kaiserin y Bayern, construidos en la antesala de la Primera Guerra Mundial. Ahora está a la venta y acaba de lanzarse a por él el gigante armamentístico alemán Rheinmetall, propietario desde 2023 de la firma española Expal Systems. Si la due diligence es satisfactoria, pugnará por el astillero con ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), la filial de defensa de Thyssenkrupp.

Fragatas de la serie F126 / Damen

Por lo pronto, Rheinmetall ha emitido una oferta de compra no vinculante, según ha avanzado su propio CEO, Armin Papperger. Hace escasas semanas cerró la adquisición de la división militar de otro astillero de enorme relevancia en el mercado europeo, Lürssen, por un precio de entre 1.500 y 2.000 millones de euros. El objetivo de esta compañía pasa por hacerse con un pedido valorado en más de 10.000 millones de euros para la construcción de la nueva serie de buques de guerra para el Ministerio de Defensa alemán (Bundesministerium der Verteidigung), denominados F126.

Berlín adjudicó este contrato al grupo holandés Damen, pero el proyecto está sufriendo retrasos, lo que ha abierto la puerta a una reasignación del pedido en favor de Rheinmetall. El holding, no obstante, ha puesto sobre la mesa un incremento del coste para asumir el reto, hasta los 12.000 millones de euros, según ha avanzado el Financial Times.

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Rheinmetall, fundada en 1889 bajo la denominación Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft, incrementó sus ventas en más de un 28% en el ejercicio fiscal de 2025, hasta los 9.935 millones de euros.