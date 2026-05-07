PGGM, Stoneshield y Azora lanzan una patronal para defender los intereses de las residencias de estudiantes

Gigantes de la inversión inmobiliaria a nivel mundial, entre ellos el fondo de pensiones holandés PGGM o gestoras españolas como Stoneshield y Azora, han creado la primera patronal de las las residencias de estudiantes, AREDE, acrónimo de Asociación Española de Residencias de Estudiantes, que nace con el objetivo de ser un "interlocutor válido" ante las universidades, el sector público y cualquier organización, en palabras de Marta Sánchez, presidenta de Resa, el mayor propietario de esta clase de activos, que ocupará el máximo cargo en el organigrama del nuevo lobby.

AREDE representa aproximadamente a empresas propietarias de alrededor de 50.000 camas en España, aproximadamente la mitad de la oferta de camas profesionalizadas, y el 90% de las que se inaigurarán en los próximos años. Entre ellas están Resa, el mayor propietario de esta clase de activos en España, plataforma controlada por PGGM; MiCampus, propiedad de Stoneshield —el fondo de Juan Pepa y Felipe Morenés—; Stephouse, de Azora y el fondo soberano de Singapuir GIC; otras gestoras, como Rockfield, la británica Vita o Amro Partners, y operadores como Yugo.

El principal objetivo de esta asociación es defender los intereses de los dueños de residencias. "Somos una infraestructura educativa que no gentrificamos los barrios porque las residencias se ubican en suelos dotaciones, que no compiten con la vivienda, que está sobre terrenos residenciales. Adicionalmente, nuestra presencia mejora la calidad de vida en los barrios donde nos instalamos", comentó Carlos Cano, director general de Stephouse, durante la presentación de la agrupación.

En esta línea, Fernando Rodríguez, director de expansion de Vita, sobre el papel de las residencias en el problema de la vivienda que vive España hoy, explicó: "Estamos siendo una solución al problema de camas que hay en España. Por ejemplo, en Madrid, hay 330.000 estudiantes, de los cuales 150.000 tienen necesidad de un alojamiento y en la ciudad solo hay 20.000 camas. Hay 100.000 personas viviendo en pisos porque necesitan un lugar donde cobijarse. Este sector puede liberar 100.000 viviendas en Madrid. Somos facilitadores".

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Desde el primer momento, la nueva patronal ha hecho guiños al sector público, elogiando las conesiones que antaño lanzaron muchas universidades públicas. Preguntada sobre el plan anunciado por Casa 47 (antugua Sepes) hace dos años para impulsar la construcción de suelos dotacionales de entidades educativas, los portavoces de AREDE se han mostrado "siempre a favor" y han recordado que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un similar al de la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.