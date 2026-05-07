Cortizo, Exlabesa y Ferroglobe Arteixo logran parte de las ayudas de Sepides para impulsar la cadena de valor industrial

El Ministerio de Industria y Turismo ha resuelto más ayudas vinculadas al Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial (CVI). Después de la primera ronda de adjudicaciones del pasado mes, en la que Hijos de Rivera (Estrella Galicia) fue la única firma gallega beneficiada (con un apoyo de 937.581 euros), el Gobierno ha repartido ahora apoyos por un valor de 128,8 millones de euros para proyectos de toda España. Entre ellos figuran siete en Galicia, con un montante total adjudicado de 14,29 millones de los que más de la mitad corresponden a Aluminios Cortizo (7,78 millones).

El ministro de Industria, Jordi Hereu, fue el encargado de realizar el anuncio este jueves durante la clausura de la edición 2026 del salón Advanced Factories en Barcelona. El programa de Sepides repartió ayudas para 107 iniciativas, destacando sobre todas ellas de Renault en Palencia, con dos proyectos que suman 10,6 millones de euros.

En clave gallega, Cortizo (que está levantando una nueva fábrica en el norte de Portugal) planteó un proyecto para la «modernización del proceso de foliado industrial mediante tecnologías digitales, automatizadas y robotizadas» en su planta de Padrón, con un presupuesto financiable de 26,1 millones. Tras ella, la empresa que más ayudas se lleva en la comunidad es Exlabesa, con dos proyectos que se reparten entre las plantas de Padrón y Valga con un total de 2,1 millones de euros.

También en la localidad coruñesa que hace frontera con la provincia de Pontevedra la empresa STAC (Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes) se adjudicó 2,08 millones de euros para implantar un sistema avanzado de almacenamiento. Ferroglobe Arteixo, por su parte, se lleva 1,14 millones para un proyecto bautizado como Sil-Rescue.

Las otras dos empresas que resultaron beneficiadas son J Recarey Traba (Monde Mecanizados), con 227.500 euros para robotizar el mecanizado, y la planta ourensana de Megatech Industries, con 880.171 euros para reducir consumos de materiales y energéticos.

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Hasta la fecha, el Ministerio ha llevado a cabo dos procesos de adjudicaciones que han concedido un total de 165 millones de euros entre 137 proyectos. También ha publicado el apartado de ayudas denegadas, en las que aparecen otras seis empresas gallegas, entre ellas la porriñesa Ceamsa. Además, también figuran Finsa, Foresa, Bioetansol Galicia, Vifer y De Diego y JJ Chicolino.