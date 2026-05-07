Competencia de Portugal prohíbe a Boluda comprar la filial lusa de la viguesa Nosa Terra XXI

Golpe a la aspiración del gigante español Boluda Corporación Marítima en suelo luso. La Autoridade da Concorrência (AdC) del país vecino ha decidido prohibir la operación por la que la empresa de origen valenciano quería comprar la filial portuguesa de la viguesa Nosa Terra XXI, Remolcanosa Portugal. El homólogo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya en su momento señaló que el movimiento planteaba «serias dudas», ha resuelto la paralización de la adquisición al entender que «podría generar un impedimento significativo para la competencia efectiva».

La compra de Boluda se comunicó el pasado agosto a través de una notificación previa a la Adc para «una operación de concentración de empresas». Concorrência anunció a finales de año «una investigación en profundidad» para dirimir si la operación daría como resultado problemas de competencia en los puertos portugueses. En la resolución del caso, publicada este miércoles, la autoridad «prohíbe la fusión en el sector del remolque marítimo por obstaculizar significativamente la competencia», citando «especialmente» la situación en el Puerto de Sines, donde trabajan ambas compañías.

«La investigación de la AdC concluyó que, en el mercado de prestación de servicios de remolque marítimo y amarre portuario para buques que no transportan mercancías peligrosas a granel en el Puerto de Sines, la transacción eliminaría la única restricción competitiva efectiva, transformando un duopolio asimétrico en un monopolio, en un contexto caracterizado por altas barreras de entrada y una demanda de carácter obligatorio», concluye, apelando a que Boluda pasaría a tener «tanto la capacidad como el incentivo para ejercer poder de mercado de forma duradera».

Remolcadores de Remolcanosa atracados en Vigo / Marta G. Brea

Así, la autoridad concluyó que los compromisos presentados por la parte compradora (BT Luxembourg II Sarl, integrada en Boluda) «no eran ni adecuados ni suficientes para eliminar, con el grado de certeza requerido, los importantes obstáculos a la competencia identificados». De hecho, al AdC cita que tuvo en consideración la alegación de una futura rescisión de la concesión vigente en Sines y el anuncio de una nueva licitación, pero lo ven como «escenarios inciertos en cuanto a su alcance, momento y resultado», por lo que «no eliminan ni mitigan las preocupaciones identificadas en materia de competencia».

Las empresas

De esta forma, el naviero valenciano Vicente Boluda Fos ve frustrado su intento de expansión al otro de la raia mientras continúa diseminando su liderazgo en otras latitudes. Recientemente anunció la adquisición de la flota de remolcadores de Grupo Seatrium en Singapur y reforzó su presencia en Australia con el inicio de operaciones en el Puerto de Esperance; antes selló alianzas estratégicas con la marroquí Marsa Maroc o, sobre todo, con Mediterranean Shipping Company (MSC), que dio origen al mayor operador mundial de remolcadores.

En lo que respecta a Remolcanosa Portugal, su origen se remonta a la década de los 90 y a lo largo de la costa lusa presta servicios de remolque marítimo y amarre (como hace en el puerto de Vigo), operaciones en alta mar o salvamento marítimo. Opera en los puertos de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines y Portimão a través de las empresas que operan bajo su paraguas: Tinita (Transporte y Remolque Marítimo, SA), Multisub (Servicios Profesionales de Buceo, SA), Gironave Industrias Metalmecánicas, Lda., Reboport (Compañía Portuguesa de Remolque Marítimo, SA) y Rebonave (Remolque y Asistencia Naval, SA, adquirida en 2021). En total, dispone de 35 embarcaciones de diferente tipología, incluyendo tres remolcadores oceánicos (Castelo de Sines, Castelo de São Jorge y Castelo de Óbidos).

De acuerdo al último informe sobre el estado de información no financiera del grupo vigués, de 2024, Remolcanosa contaba con un total de 421 empleados, 13.788 servicios realizados y 50 buques.